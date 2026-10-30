Cine sunt oamenii care l-au ajutat pe Flavio Bolsonaro să fugă din Brazilia în SUA. „Ordinele” venite de la cel mai înalt nivel

Președintele american Donald Trump și consilierii săi l-au ajutat pe senatorul de extremă-dreapta brazilian Flavio Bolsonaro să fugă în Statele Unite și este de așteptat ca acesta să fie sprijinit pentru a obține rezidență permanentă, conform unui articol publicat joi de The New York Times (NYT).

Publicația americană, citând surse guvernamentale americane, menționează că Flavio Bolsonaro se află în Florida cu un „statut temporar” de imigrare acordat la „ordinele” președintelui Trump „și că, probabil, îi va fi acordată mai târziu rezidența permanentă”.

Luni, după înfrângerea sa electorală, Flavio Bolsonaro a fost notificat de o hotărâre judecătorească care îi interzicea să părăsească țara și îi cerea să predea pașaportul în cadrul unui caz de presupusă spălare de bani.

Fostul candidat la președinție, soția lui și cele două fiice au trecut frontiera din Brazilia în Argentina, s-au urcat într-un avion privat în Puerto Iguazu, au făcut o escală în Guayaquil (Ecuador) și au aterizat miercuri la Miami (SUA), notează agențiile EFE și Agerpres.

Avionul privat în care au călătorit a fost gestionat de un consilier de la Casa Albă, strategul în comunicare Jason Miller, potrivit informațiilor furnizate ziarului american de o persoană familiarizată cu operațiunea.

„Se așteaptă ca Bolsonaro să solicite la un moment dat un statut de rezident permanent în SUA, cunoscut ca green card”, indică articolul, care citează un funcționar.

De asemenea, menționează că acest statut permanent „va fi procesat rapid”, așa cum a procedat deja Washingtonul în cazul fratelui mai mic al senatorului, Eduardo.

Eduardo Bolsonaro, care locuiește în Texas și a obținut o „aprobare rapidă” pentru rezidența sa permanentă în iulie, are legături strânse cu administrația Trump și este „în contact” cu Miller, oficialul care s-a ocupat de transportul senatorului.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a precizat pentru NYT că Bolsonaro și membrii familiei lui „au fost primiți și verificați” de agenți ai Vămii și Protecției Frontierei (CBP) la sosirea în SUA și apoi au fost eliberați.

Un registru public al guvernului la care NYT a avut acces „sugerează că Flavio Bolsonaro a prezentat la sosire un pașaport diplomatic anulat”, precizează articolul.