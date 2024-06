Nopți tropicale greu de suportat – Când au fost cele mai calde nopți de iunie în diverse locuri din România

Iunie 2024 a fost extrem de cald și am putut simți acest lucru nu doar pe timp de zi, ci și noaptea și dimineața, fiindcă au fost multe locuri în care temperaturile nu au mai coborât sub 20 de grade C. Când au fost nopți de iunie cu temperaturi record în mai multe locuri din țară? Cât de calde sunt nopțile de iunie față de cele de acum câteva decenii?

Nopțile tropicale de iunie

Când spun nopți tropicale, meteorologii se referă la cele în care temperatura nu scade sub 20 C. Sunt acele nopți în care nu prea simți destulă răcoare, deși ți-ai dori, după o zi cu 30-35 C. La altitudini de peste 1.000 m se pot întâlni în mod cu totul excepțional astfel de nopți, dar la câmpie pot fi și câteva zeci pe an.

Luna a șasea din 2024 a adus printre cele mai ridicate minime de iunie și au fost „nopți tropicale” și în Transilvania (spre exemplu la Târnăveni și Alba Iulia).

Față de cele mai reci luni iunie din ultimele decenii, minimele nocturne din iunie 2024 au fost cu 6-7 grade Celsius mai mari, iar asta se simte.

În 2024, la București, media minimelor nocturne a fost de 19 C diferență uriașă față de cele mai reci luni iunie, în 1976 și 2005, când a fost sub 12 C.

Cea mai mare medie a minimelor nocturne în iunie în România a fost în 2019, la Gura Portiței, în Deltă, +21,6 C, în acea lună fiind 22 de nopți tropicale. Un alt exemplu, în iunie 2012, la Sulina, media minimelor a fost de +20,4 C.

Pe 24 iunie 2021, la Șiria în județul Arad, minima nopții a fost de +27 C, înregistrate în jurul orei 3. La ora 7 erau deja peste 30 C, iar după prânz maxima a fost de 35,2 C. La ora 23 erau +28,9 C. Aceste valori sunt demne de un loc din Orientul Mijlociu, nu pentru o localitate din vestul României.

Sulina, 26 iunie 2016: în 24 de ore minima nu a scăzut sub +26,1 C, înregistrată în jurul orei 7. Maxima zilei a fost de +27,7 C, iar temperatura a rămas până spre finalul zilei la peste 27 C.

Nopțile tropicale, foarte calde fiind, sunt o mare problemă pentru oameni, fiindcă nu mai funcționează bine mecanismele de termoreglare ale organismului. Este potrivit să ai temperaturi mari în timpul zilei, dacă noaptea sunt temperaturi mult mai mici, dar noi avem, și din cauza „insulei de căldură” din orașe, temperaturi foarte ridicate ziua, dar ridicate și noaptea, adică de peste 20 C.

În orașele noastre pline de asfalt și de beton, și cu prea puțin spațiu verde, nopțile calde de vară sunt la limita suportabilității. Și mai rău este când aceste nopți fierbinți apar încă din prima jumătate de iunie. Marea problemă este și că temperatura rămâne foarte ridicată și seara târziu, iar în aceste zile au fost destule cazuri în care în Oltenia, Muntenia sau Dobrogea erau 27-28 C chiar și la miezul nopții.

Cât de cale au fost cele mai calde nopți de iunie în România

În iunie 2012 au fost minime nocturne de +25,5 C la Mahmudia, +25,3 C la Sulina, +24,4 C la Cotnari, +22,5 la Tecuci, +22,4 C la Darabani și +20,2 C la Huedin. La aceste ultime trei stații meteo sunt foarte, foarte rare nopțile tropicale de iunie.

Minime nocturne record pentru iunie

La Gura Portiței au fost +24 C pe 17 iunie 2019

București Filaret, +24,1 C pe 24 iunie 2002

Constanța, +24,8 C pe 23 iunie 2016

Sibiu, +20,4 C pe 16 iunie 1987

Timișoara, +20,5 C, pe 22 iunie 2021

Cluj, +19,7 C pe 23 iunie 2024

Cluj, +18,4 C pe 29 iunie 2017

Târgu Mureș, +19,2 C pe 23 iunie 2024

Omu, +10,6 C pe 22 iunie 2024

Satu Mare, 19 C, pe 22 iunie 2012

Miercurea Ciuc, +15,7 C la 19 iunie 2016

Întorsura Buzăului, +17,5 C în 20 iunie 2016, normalul ar fi 10 C.

Predeal, +14,6 C, pe 21 iunie 2024

Brașov, 23 iunie 2016, +16,7 C

Brașov, 24 iunie 2002, +16,6 C

