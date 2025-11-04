Nota pe care o dă Sorin Grindeanu relației cu premierul Bolojan: „Undeva într-o zonă mediocră”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că nota pe care ar da-o relației sale cu primul-ministru Ilie Bolojan este una „ de trecere”, însă a spus că nimeni nu are pretenția la existența unei prietenii între ei.

„Nu a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acuma, e una (o relaţie – n.r.) de parteneri, de şefi de partide în cadrul unei coaliţii, fiecare încearcă să-şi susţină punctul de vedere, să şi-l argumenteze, dar nu am avut relaţie de prietenie şi nimeni nu a avut pretenţie la aşa ceva”, a explicat Grindeanu, citat de News.ro.

El a spus că ar da „notă de trecere, undeva într-o zonă mediocră, 6-7”, relaţiei pe care o are cu prim-ministrul.

Liderul social-democraților a spus că, atunci când membrii PSD au decis ca partidul să facă parte din actualul guvern, nu au hotărât să intre la guvernare „cu Grindeanu preşedintele PSD sau cu Ilie Bolojan, prim-ministru”, ci au decis la modul „impersonal” să facă parte din actuala majoritate parlamentară care susţine guvernul. „Nu stă o coaliţie într-o persoană”, a adăugat Grindeanu.

Întrebat dacă îşi doreşte ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru, Grindeanu a răspuns: „Dacă nu mi-aş dori acest lucru aş merge în faţa partidului şi le-aş spune: cred că suntem în situaţia în care ar trebui să plece Ilie Bolojan, argumentând, nimic personal. Încă nu suntem acolo”.

„Nu se ceartă lumea în coaliţie, nu e vorba de ceartă, e vorba de viziuni diferite, noi suntem partid de stânga într-o coaliţie cu alte trei partide de dreapta. Tocmai de aceea venim de fiecare dată cu propuneri care să mai atenueze din acest şoc pe care îl dau măsurile acestea de dreapta abrupte, dar care par, în acest moment, că nu-şi ating ţinta”, a declarat Sorin Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a spus că social-democraţii „încearcă de fiecare dată să corecteze” unele măsuri pe care le ia Guvernul, subliniind că aşteaptă ca şi celelalte formaţiuni politice care fac parte din coaliţia aflată la guvernare să vină cu propuneri de îmbunătăţire a situaţiei.