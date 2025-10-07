Nou atac aerian ucrainean masiv: Rusia spune că a interceptat peste 200 de drone

Interceptarea unei drone ucrainene de către antiaeriana rusă. Foto: Captura X

Rusia a anunțat marți că a interceptat peste noapte și dimineață 210 drone ucrainene, unul dintre cele mai masive atacuri ale Kievului de la începutul războiului, transmite France Presse.

Între orele șapte și opt dimineață, 25 de drone au fost neutralizate, dintre care 16 deasupra Mării Negre, a afirmat Ministerul Apărării de la Moscova într-un comunicat.

În timpul nopții, drone au fost doborâte în special deasupra regiunilor rusești Kursk (62) și Belgorod (31), situate la granița cu Ucraina, potrivit ministerului.

Treizeci de aparate fără pilot au fost, de asemenea, interceptate în regiunea Nijni Novgorod, situată la est de Moscova și la sute de kilometri de Ucraina, potrivit aceleiași surse.

În această regiune, atacul a vizat în special zona industrială Dzerjinsk, care găzduiește mai multe întreprinderi chimice, a precizat guvernatorul Gleb Nikitin pe Telegram.

Resturile dronelor neutralizate au căzut pe teritoriul unei întreprinderi fără a provoca „daune importante” infrastructurii acesteia, a adăugat el. „Conform primelor informații, nimeni nu a fost rănit”, a afirmat guvernatorul.

Noul atac aerian vine după ce luni Rusia a declarat că a interceptat peste 250 de drone ucrainene peste noapte.

În regiunea Belgorod, o mie de persoane erau fără electricitate marți dimineață, după atacurile cu drone asupra infrastructurilor energetice din ultimele două zile, potrivit guvernatorului Viatcheslav Gladkov.

De la începutul ofensivei sale, acum trei ani și jumătate, Rusia lansează aproape zilnic drone și rachete asupra Ucrainei, care răspunde în mod regulat lovind teritoriul rus.

Kiev vizează în special infrastructura energetică rusă, dar atacurile sale sunt de obicei limitate la câteva zeci de drone.

La rândul său, Moscova și-a intensificat atacurile asupra rețelei electrice ucrainene în ultimele zile, stârnind temeri privind o campanie menită să cufunde țara în întuneric și să provoace probleme de încălzire cu apropierea iernii, așa cum s-a întâmplat în 2024.