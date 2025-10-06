VIDEO Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei, mai ales în zona Mării Negre și Crimeei

Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters.

Din acest total neobișnuit de mare, 40 de drone au fost doborâte deasupra peninsulei Crimeea, 62 deasupra Mării Negre și cinci deasupra Mării Azov, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova.

De precizat că Rusia prezintă date doar cu numărul de drone pe care susține că le-a interceptat, nu și cu numărul total cu care este atacată.

Canale de știri ucrainene de pe Telegram au anunțat că un incendiu de amploare a fost declanșat de un atac asupra unui depozit petrolier din Feodosia, pe coasta Crimeei a Mării Negre.

Un rezervor de combustibil a explodat acolo în urma atacului, a relatat agenția media RBK-Ukraine.

De la începutul ofensivei sale în februarie 2022, Rusia lansează aproape zilnic drone și rachete asupra Ucrainei, care răspunde în mod regulat lovind teritoriul inamic.

Kiev vizează în special infrastructura energetică rusă, dar atacurile sale sunt, în general, limitate la câteva zeci de drone.

La rândul său, Moscova și-a intensificat atacurile asupra rețelei electrice ucrainene în ultimele zile, ceea ce a stârnit temeri că ar putea fi vorba de o campanie menită să cufunde țara în întuneric cu aproprierea iernii, așa cum s-a întâmplat în 2024.

La sfârșitul lunii septembrie, Moscova exercita un control total sau parțial asupra a 19% din teritoriul ucrainean, potrivit analizei AFP a datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului, care colaborează cu Critical Threats Project.

Aproximativ 7%, Crimeea și zone din Donbas, erau deja controlate înainte de începerea invaziei ruse din februarie 2022.

În timp ce eforturile diplomatice întreprinse de Donald Trump în timpul verii pentru a pune capăt conflictului s-au împotmolit, avansul armatei ruse a încetinit din nou în septembrie.

Aceasta a cucerit 447 km2 de la ucraineni, accentuând încetinirea începută în august (594 km2) după un vârf în iulie (634 km2).