Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16

Rusia a atacat din nou peste noapte ținte din Ucraina aproape de granița cu România, care a emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea și a ridicat avioane F-16 care să urmărească situația.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol peste noapte de la Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România.”

MApN a precizat, într-un comunicat de presă, că la ora 01:33 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina).

„Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42”, potrivit ministerului.

Forțele aeriene ucrainene au transmis în noaptea de vineri spre sâmbătă cinci mesaje pe Telegram privind regiunea sudică Odesa.

În primul mesaj, emis la ora 00:27, a avertizat că deasupra Mării Negre zboară drone care se îndreaptă spre sudul regiunii Odesa, iar la ora 01:09 a precizat că drone din sudul regiunii se îndreaptă spre zona Reni/Ismail. La ora 01:39 a anunțat că pe deasupra Mării Negre vine un nou grup de drone, iar la 02:16 a spus că drone din sudul regiunii Odesa se îndreaptă spre Ismail/Orlivka.

Rușii au mai atacat de două ori acolo în ultima săptămână

Noile atacuri rusești vin după ce luni autorităţile din judeţul Tulcea au decis evacuarea localităţilor Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită duminică noaptea de o dronă rusească și a luat foc aproape de portul Ismail, pe malul ucrainean al Dunării.

Anterior, MApN anunțase că Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, iar locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

De asemenea, în noaptea de marți spre miercuri, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești aproape de frontiera cu România.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59.