Nou atac cu drone în Ucraina, lângă granița cu România. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Forțele ruse au atacat cu drone, în noaptea de duminică spre luni, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, anunță luni dimineață Ministerul Apărării Naționale. În urma atacului, locuitorii din Ismail, zona de nord a județului Tulcea, au primit un mesaj RO-Alert.

Noaptea trecută, rușii au atacat numeroase zone din Ucraina. Forțele aeriene ucrainene au anunțat de mai multe ori pe canalul de Telegram că grupuri de drone se îndreptau spre regiunea Odesa, inclusiv la 00.30 când avertizau că dronele se îndreaptă spre Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunăre.

„Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea”, anunță MApN.

MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului, în zona localității Ismail. La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert, precizează Armata.

Potrivit MApN, în urma atacului, „nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”.

„Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina”, precizează MApN.

În urmă cu șase zile, un alt atac rusesc a avut loc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, lângă granița cu România. MApN anunța atunci că echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă.

