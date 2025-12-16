Cel mai vândut scriitor român numește un serial „capodoperă” ce poate fi văzut în streaming: „Primul sezon a fost senzațional, dar al doilea e absolut incredibil”

Igor Bergler, cel mai vândut scriitor român din ultimii 30 de ani, spune că a descoperit o „capodoperă” de serial printre numeroasele producții de slabă calitate care pot fi văzute și pe platformele de streaming disponibile în România.

„Adevărul e ca siteurile astea de streaming au atâția bani încât, între miile de tâmpenii, își pot permite să inventeze câte o capodoperă, care e cinema adevărat”, a scris Bergler într-un mesaj distribuit pe pagina sa de Facebook.

„Primul sezon din LANDMAN a fost senzațional, dar al doilea e absolut incredibil. Meserie așa cum numai americanii știu să facă. Îmi place fiecare secundă din el. La un moment dat m-am surprins că scot sunete de admirație”, a continuat scriitorul în vârstă de 55 de ani, referindu-se la serialul difuzat pe platforma SkyShowtime.

El e tradus de platformă drept Omul petrolului, pentru abonații care au setările contului în limba română.

„Amplasat în orașele în plină expansiune din vestul Texasului, Omul petrolului este o poveste modernă despre căutarea norocului în lumea platformelor petroliere”, este descrierea oficială a platformei pentru serialul care a avut premiera în noiembrie 2024 și a revenit recent în streaming cu al doilea sezon, după cum notează și Igor Bergler.

Scriitorul român amintește că la noi serialul e difuzat cu o întârziere față de SUA

„Felul în care construiesc tensiunea, dramatismul fiecărei scene și umorul negru, la limita absurdului, mă lasă cu gura căscată”, a explicat Igor Bergler, care a făcut referire și la faptul că serialul e difuzat în România cu o ușoară întârziere față de SUA, ca majoritatea seriilor Paramount+ ce apar pe SkyShowtime pe piețele din Europa.

„N-am răbdare să aștept să vină pe Skyshowtime care îl difuzează cu o întarziere de două episoade, așa că îl vad direct pe Paramount”, a conchis el, referindu-se la platforma de streaming Paramount+ care nu e disponibilă în afara SUA.

Pe SkyShowtime, câte un episod nou al serialului Landman apare în fiecare vineri. Un sezon 3 a fost confirmat deja de Paramount+ și SkyShowtime, deși acestea nu au dezvăluit când intenționează să îl lanseze.

Producţia are în rolurile principale actori consacrați, precum Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter şi Sam Elliott și este o creație a cineastului american Taylor Sheridan.

Igor Bergler printre cărțile sale. FOTO: Arhiva personală

Serialul „Landman” e o nouă producție a cineastului care a creat și „Yellowstone”

După cum scria HotNews.ro în momentul anunțării serialului anul trecut, producțiile lui Taylor Sheridan au fost în ultimii ani titlurile fanion ale legendarului studio Paramount pe partea de streaming și TV.

Yellowstone, serialul-fenomen al Paramount care a relansat cariera lui Kevin Costner după o perioadă de declin în ultimul deceniu, este o creație a sa, la fel ca seriile sale „spin-off”: 1883 (cu Sam Elliott și Tim McGraw) și 1923 (cu Harrison Ford și Helen Mirren). Y: Marshals, un alt spin-off al Yellowstone semnat de Sheridan, va avea premiera în primăvara anului viitor.

Cineastul american în vârstă de 55 de ani este de asemenea creatorul serialelor Mayor of Kingstown, Special Ops: Lioness, Tulsa King, seria care i-a împlinit visul de o viață al lui Sylvester Stallone, și Lawmen: Bass Reves, ultimul serial în care a jucat regretatul Donald Sutherland.

Ca atare, șefii de la Paramount Skydance, noua companie media creată prin fuziune anul trecut, vorbesc despre un „univers cinematografic Taylor Sheridan”, la fel cum rivalii de la Disney și Warner Bros Discovery au universurile lor cinematografice cu supereroi, Marvel și DC.

Majoritatea serialelor de pe Paramount+, dar și filmele lansate de studio, sunt difuzate în streaming în România și restul Europei de SkyShowtime ca parte a unui acord între doi giganți ai divertismentului din SUA: Paramount Skydance și Comcast.