„Tulsa King”, serialul cu Sylvester Stallone care i-a impresionat pe critici, a fost reînnoit pentru încă un sezon

Serialul „Tulsa King” cu Sylvester Stallone în rolul unui cap mafiot a fost reînnoit pentru un al patrulea sezon cu doar câteva zile înainte de premiera în streaming a sezonului cu numărul 3, relatează revista Variety.

Serialul, primul din lunga carieră a lui Stallone în care acesta joacă rolul principal, a avut premiera în 2022, iar al doilea sezon a apărut anul trecut. Ambele sezoane s-au bucurat de ratinguri solide în Statele Unite, unde sunt difuzate de Paramount+, și au fost apreciate inclusiv de criticii de film. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes Tulsa King are o rată a aprobării de 89% din partea specialiștilor, în timp ce pe mai popularul IMDb are o notă medie de 7,9 / 10 din peste 100.000 de recenzii ale spectatorilor.

Jurnaliștii de la Variety au aflat că Terence Winter, coordonatorul și producătorul executiv al primului sezon, se va întoarce ca scenarist pentru al patrulea. El își va relua de asemenea rolul de producător executiv în condițiile în care nu a făcut parte din echipa ce a realizat sezoanele 2 și 3, deși a fost unul dintre cei care au asigurat succesul inițial al serialului difuzat în România pe platforma de streaming SkyShowtime.

Winter a părăsit echipa de producție înainte de al doilea sezon pentru a lucra la un serial separat despre mafiotul Sammy „The Bull” Gravano, produs de televiziunea FX. Acesta nu are încă o dată de lansare.

Noul sezon al serialului „Tulsa King” apare peste câteva zile

În ceea ce privește sezonul 3 al Tulsa King, el urmează să aibă premiera în streaming pe SkyShowtime în data de 25 septembrie.

„Pe măsură ce imperiul lui Dwight (Stallone) se extinde, la fel cresc și dușmanii săi – și riscurile pentru echipa sa. Acum, el se confruntă cu cei mai periculoși adversari din Tulsa de până acum: familia Dunmire, o familie influentă, cu bani vechi, care nu se supune regulilor lumii vechi, forțându-l pe Dwight să lupte să-și protejeze familia și tot ce și-a construit”, notează descrierea oficială pentru noul sezon.

O mare noutate este că Samuel L. Jackson va avea rol de invitat în mai multe episoade înainte de a prelua rolul principal pentru NOLA King, un serial spin-off inspirat de seria cu Stallone.

Filmările pentru NOLA King, care a primit undă verde în iulie, urmează să înceapă la începutul anului viitor. Jackson va juca rolul unui prieten al lui Dwight din închisoare, trimis în Tulsa pentru a-l ucide, doar pentru a fi inspirat de organizația lui Dwight până la punctul de a se întoarce acasă, în New Orleans, pentru a-și stabili propria poziție în lumea interlopă a orașului.

Paramount+ nu a oferit deocamdată informații despre când ar urma să apară și sezonul 4 al Tulsa King, dar nu e exclus ca el să aibă premiera cândva în ultima parte a anului viitor, având în vedere că sezoanele 2 și 3 au apărut la distanță de un an între ele.