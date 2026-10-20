Anunțul Revolut în privința banilor din conturile clienților, după ce aplicația a căzut marți dimineață, inclusiv în România

Compania Revolut a revenit cu un nou mesaj pentru clienți, despre banii lor, după ce utilizatori din România și din toată lumea au raportat că au probleme cu accesarea aplicației sau serviciilor bancare.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciilor care afectează mai multe servicii. Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis Revolut pe X.

„Lucrăm la rezolvarea problemei încă de când a fost identificată în această dimineață și ne cerem scuze tuturor celor afectați pentru neplăcerile cauzate”, se afirmă în postare.

Anterior, alt cont oficial de X, Revolut Support, confirma că se confruntă „cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii“.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a afirmat banca digitală.

Pe pagina de internet a aplicației, apare o listă cu aproape 30 de servicii Revolut care nu funcționează.

Până la ora redactării acestei știri nu au fost oferite informații legate de motivele căderii aplicației sau de stadiul remedierii acesteia.