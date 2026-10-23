Noua ministră a Mediului, la ANM după dezvăluirile Dianei Buzoianu. Elena Mateescu: „De ce să-mi dau demisia acum?”

Noua ministră a Mediului Natalia Intotero (PSD) a mers vineri dimineață în vizită la Administrația Națională de Meteorologie, după neregulile anunțate acum două săptămâni de Diana Buzoianu, fosta ministra USR a Mediului, privind anchițiile instituției, potrivit Digi24.

„Doamna ministru Buzoianu a avut acces la un email de pe un cont anonim. Să răspundă doamna ministru Buzoianu la această situație. În ceea ce privește acuzațiile, este o anchetă în curs de desfășurare, așa cum am informat”, a spus Elena Mateescu șefa ANM, pentru Digi24.

Șefa ANM a spus că o sesizare a fost depusă din 12 august la secția de Investigații pentru Criminalitate Economică.

Întrebată dacă este dispusă să-și dea demisia, Elena Mateescu a răspuns: „De ce să-mi dau demisia acum? Oamenii au nevoie de noi să funcționăm. Suntem o instituție de interes strategic național și la nivel internațional”.

De asemenea, Natalia Intotero a declarat că nu intervine ea la Corpul de Control.

„Cât privește ceea ce s-a întâmplat cu Corpul de Control, cu plângeri, acolo sunt instituțiile abilitate unde eu nu intervin. Își fac ceea ce trebuie să facă, controlul, și ulterior să vină cu un răspuns”, a spus ministra Mediului.

Scandalul achizițiilor de la ANM

Pe 10 octombrie, fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că verificări făcute pentru anii 2025 și 2026 de corpul de control la Administrația Națională de Meteorologie au scos la iveală achiziții de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri sau produse cosmetice, toate plătite din bani publici.

Apoi, pe 11 octombrie, Diana Buzoianu a prezenat noi rezultate ale verificărilor la ANM, ea invocând achiziţii directe cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani, făcute cu încălcarea legislaţiei.

ANM este condusă de Elena Mateescu, în vârstă de 62 de ani. Mateescu se află din 1990 în cadrul administrației meteo și a fost numită director general pe 19 decembrie 2016.

Mateescu a respins acuzațiile și a declarat că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public”, acuzând o „campanie orchestrată” împotriva ei. Buzoianu i-a cerut demisia, însă șefa ANM a spus că nu intenționează să plece din funcție.