Șefa ANM acuză o „campanie orchestrată” împotriva ei după acuzațiile ministrei Mediului

Elena Mateescu spune că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public” la adresa ei şi a colegilor de la Meteorologie, după neregulile anunțate de Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, potrivit cărora la ANM s-au cumpărat, din bani publici, lenjerie intimă de lux, parfumuri sau „ghetuțele cu franjuri”.

„Ca director general, nu am nici o implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM”, susţine Elena Mateescu într-un mesaj transmis public duminică, citat de News.ro.

Reacția șefei ANM vine după ce Diana Buzoianu a continuat dezvăluirile şi acuzaţiile la adresa ANM și i-a cerut demisia Elenei Mateescu din conducere.

Sâmbătă, ministra Mediului a anunțat că verificări făcute pentru anii 2025 și 2026 de corpul de control la Administrația Națională de Meteorologie au scos la iveală achiziții de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri sau produse cosmetice, toate plătite din bani publici.

Buzoianu și Mateescu s-au contrat apoi la Antena 3 CNN, ministra Mediului acuzând-o pe șefa ANM că își acoperă subordonaţii.

Apoi, duminică dimneață, Diana Buzoianu a prezenat noi rezultate ale verificărilor la ANM, ea invocând achiziţii directe cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani, făcute cu încălcarea legislaţiei.

Replica dată de Mateescu Dianei Buzoianu

Elena Matescu este de părere că mesajul transmis de ministra Mediului este „pus evident în cheie politică la final”.

Şefa ANM susţine că nu a utilizat cardul institutional, acesta fiind declarat „inactiv de la emitere” aspect care a fost comunicat către Corpul de Control al Ministerului, dar şi că nu a aprobat niciodată achiziţii de haine, parfumuri, încălţăminte sau cosmetice.

„⁠Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituţionale de către compartimentul responsabil, şi ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii. Solicitarea privind punerea la dispoziţie a acestor documente s-a făcut în data de 6 August, iar în 12 August s-a depus în urma Raportului preliminar de audit intern sesizarea la SICE, Secţia 2 Poliţie din capitală. ⁠In privinţa achiziţiilor pentru laptopuri şi calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziţii publice care stabilesc şi monitorizeaza procedurile specifice.

Cu siguranţă sunt puse la dispoziţia autorităţilor documentele care au stat la baza acestor proceduri. ⁠Cu privire la achiziţia de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfăşurată în condiţiile legii, acolo unde deja îşi desfăşoară activitatea colegi din ANM asigurând funcţionarea pilot a activităţilor Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ şi nu după interese conjuncturale”, a explicat directoarea ANM.

Aceasta a mai susținut că a dispus misiuni de audit cu privire la toate achiziţiile realizate de structura centrală, anunţând un audit şi pentru structurile din teritoriu.

„Îmi doresc să existe o comunicare firească şi care să fie realizată instituţional tocmai pentru a evita distorsiunile şi interpretările apărute în spaţiul public şi a clarifica toate elementele, acest dialog neavand loc până în prezent. În schimb aflăm direct din spaţiul public despre «constatările» din acest document. Îmi exprim convingerea că, adevarul va fi relevat in cadrul procedurilor legale şi se va arăta faptul că personal, ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM”, a transmis Elena Mateescu.

„În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea”

Ea a insistat că „nicio neregulă care a fost constatată nu a fost ignorată”.

„Dimpotrivă am declanşat prin sesizări verificarea activităţilor şi luarea de măsuri faţă de respectivele nereguli. (…) În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea şi nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională şi a instituţiei”, a adăugat Elena Mateescu, precizând că şi-a construit cariera „prin muncă şi dedicare în ani şi timp pe care poate nu l-a alocat suficient familiei”.

„Campanie orchestrată şi întreţinută”

În final, Elena Mateescu a reclamat o „campanie” care vizează schimbarea sa din funcţie din cauze „politice”.

„Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional şi realizările ANM. Această campanie orchestrată şi întreţinută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă şi incorectă dpdv personal şi instituţional.

Reafirm încă o dată că am procedat întocmai atribuţiilor specifice şi am încredere în instituţiile competente ale statului pentru soluţionarea acestei situaţii şi luarea măsurilor care se impun. ANM şi colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog şi soluţii pot fi identificate măsurile care se impun şi de care nimeni nu poate fi absolvit”, a conchis Mateescu.