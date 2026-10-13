Noul film al lui Tom Cruise va pierde mai mulți bani decât a costat „Top Gun: Maverick” și aproape cât „Odiseea”

„Digger” va rămâne în istoria box office-ului, însă nu din motivele pe care și le-ar fi dorit producătorii săi și actorul Tom Cruise, scrie Variety.

Filmul, o satiră ecologică semnată de apreciatul regizor mexican Alejandro González Iñárritu, îl are pe Cruise în rolul lui Digger Rockwell, un magnat al petrolului care declanșează fără să vrea un dezastru ecologic care împinge lumea în pragul unui război nuclear. El pornește apoi într-o cursă pentru a salva planeta.

Specialiștii în box office și șefi de studio care au supervizat filme de o anvergură asemănătoare estimează acum că „Digger” va genera pierderi de 245 de milioane de dolari pe parcursul rulării sale în cinematografe, potrivit estimărilor specialiștilor în box office.

Suma este aproape cât întregul buget de producție al filmului „Odiseea”, unul dintre marile succese comerciale ale anului. Acesta, cel mai scump lungmetraj din cariera cineastului Christopher Nolan, a costat 250 de milioane de dolari.

„Top Gun: Maverick”, filmul lui Tom Cruise care a depășit încasări de 1,5 miliarde de dolari după lansarea sa în 2022, a avut un buget de producție estimat la 170-177 de milioane de dolari.

De ce este noul film al lui Tom Cruise un eșec comercial atât de mare

Studioul Warner Bros, cel care a finanțat „Digger”, a aprobat inițial pentru acesta un buget de 125 de milioane de dolari, însă costurile au crescut la 160-185 de milioane după ce filmările au durat mai mult decât era așteptat.

Având în vedere că operatorii sălilor de cinema păstrează de regulă din încasările provenite din vânzările de bilete și că „Digger a avut și un buget de marketing și promovare de 100 de milioane de dolari, Variety subliniază că noul film al lui Tom Cruise va ajunge să fie în cele din urmă nu doar unul dintre cele mai mari eșecuri comerciale nu doar ale anului, ci, posibil, din toate timpurile.

După ce „Digger” a debutat cu două săptămâni în urmă cu încasări de 8 milioane de dolari la box office-ul nord american și 20 de milioane de dolari la nivel mondial, Warner Bros se pregătea să piardă între 150 și 200 de milioane de dolari din exploatarea cinematografică a filmului.

Însă studioul se pregătește să încaseze acum o lovitură și mai mare, după ce vânzările de bilete au scăzut cu 60% în al doilea weekend de la lansare, ducând încasările totale ale „Digger” în întreaga lume la puțin peste 35 de milioane de dolari.

Potrivit specialiștilor, filmul ar avea nevoie de încasări globale de 350 de milioane de dolari pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.

Nume mari de la Hollywood au sărit în apărarea filmului „Digger”

Toate acestea se întâmplă în ciuda eforturilor susținute ale unor vedete de la Hollywood, printre care Anne Hathaway, Jane Fonda, Guillermo del Toro și Mandy Patinkin, care au luat apărarea filmului „Digger” și au încurajat publicul să meargă să îl vadă în cinematografe.

Situația a amintit în parte de campania de promovare derulată de Warner Bros după ce au apărut primele recenzii ale criticilor de film pentru „Digger”. Acestea au fost într-un procent atât de mare negative încât studioul a plătit reclame pe rețelele sociale prin care îi îndemna pe cinefili să „decidă singuri” dacă filmul este bun sau nu.

În prezent, „Digger” are o rată a aprobării de doar 53% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, în timp ce pe Metacritic are rating de 46 / 100.

La sondajele CinemaScore, realizate la ieșirea din cinematografele din America de Nord, filmul a obținut calificativul C+.

Reclamă pentru filmul „Digger” în Berlin, FOTO: Stefan Zeitz / Imago Stock and People / Profimedia

Spectatorii din restul lumii par să fi apreciat mai mult filmul lui Tom Cruise

Însă marea surpriză e pe IMDb, unde din partea publicului din întreaga lume a obținut nota 7,5 / 10. Nota nu este una strălucitoare, dar este foarte departe de recenziile criticilor și recepția de care a avut parte filmul pe piața internă a Hollywood.

Acesta este probabil motivul pentru care un alt spot publicitar al Warner Bros a sugerat că doar americanilor nu le-a plăcut „Digger”.

Numeroase filme nu obțin profit exclusiv din lansarea în cinematografe, deși încasările la box office sunt importante deoarece influențează ulterior acordurile de distribuție pentru televiziune, serviciile Pay 1 – prima fereastră de difuzare cu plată după lansarea în cinematografe – și platformele de streaming.

În cazul filmului „Digger”, pragul de rentabilitate este și mai îndepărtat fiindcă Tom Cruise are un contract care îi permite să primească un procent din venituri înainte ca studioul să își recupereze cheltuielile.