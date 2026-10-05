„Digger”, noul film al lui Tom Cruise, a înregistrat o contraperformanță istorică la box office

Tom Cruise interpretează în noul său film „Digger” un puternic magnat al petrolului care se pregătește pentru un dezastru ecologic de proporții epice. Dar nimic nu l-ar fi putut pregăti pe actorul veteran pentru catastrofa pe care o va înregistra comedia sa neagră la box office, scrie revista Variety.

„Digger” a încasat în weekendul său de debut doar 8 milioane de dolari în cinematografele nord-americane, o sumă pe care Variety și alte publicații din industria divertismentului o descriu drept „rușinoasă” sau „derizorie”.

Acest lucru se datorează faptului că filmul finanțat de studioul Warner Bros a beneficiat de un buget de producție estimat între 160 și 180 de milioane de dolari. Drept urmare, „Digger” va ajunge să fie nu doar unul dintre cele mai mari eșecuri comerciale ale anului, ci foarte probabil unul dintre cele mai mari din toate timpurile, potrivit Variety.

Warner Bros spera că asocierea dintre Tom Cruise, unul dintre cele mai mari staruri de cinema din lume, și apreciatul regizor mexican Alejandro González Iñárritu („Birdman”, „The Revenant”) va fi o formulă de succes într-o perioadă în care Hollywood a ajuns să producă foarte puține filme originale.

Noul film al lui Tom Cruise a debutat abia pe poziția a cincea la box office

Estimările privind încasările au fost revizuite în jos în mod repetat înaintea lansării „Digger”, după un val de reacții negative din partea influencerilor din domeniul cinematografiei și apoi a criticilor de film.

În cele din urmă, satira a debutat pe poziția a cincea la box office-ul nord-american, în urma unei alte producții nou lansate, thrillerul psihologic „Verity”, cu Anne Hathaway și Dakota Johnson, precum și a trei filme care se aflau deja în cinematografe, printre care „Resident Evil” și „Heart of the Beast”.

„Pentru o comedie neagră, cifrele nu sunt rele. Dar comediile negre sunt filme mici, iar acesta nu este un film mic. Este un film cu Tom Cruise”, a declarat pentru Variety David A. Gross, unul dintre cei mai cunoscuți analiști ai box office-ului. „Comedia merge pe o linie foarte fină, iar atunci când ratează ținta, ratează rău”, a subliniat el.

Recenziile și reacțiile pentru „Digger” din partea celor care au avut ocazia să îl vadă în avanpremieră pentru presă au fost atât de negative încât au făcut studioul Warner Bros să se adreseze direct publicului larg.

Într-o reclamă recentă pentru film, studioul a îndemnat spectatorii să „decidă singuri” dacă filmul este bun sau rău, după ce criticii au descris filmul drept „neplăcut” și „derutant”. O altă reclamă de promovare sugera că doar publicului american nu i-a plăcut „Digger”.

Decide for yourself. DIGGER – in theaters and IMAX FRIDAY. Tickets on sale now. https://t.co/Z1IpSpFnXd https://t.co/e5ID4WUxbL — Warner Bros. (@warnerbros) September 29, 2026

Ce notă a dat publicul filmului „Digger”

Pe IMDb nota generală a filmului din partea publicului (7,3 / 10) nu este, într-adevăr, nicidecum pe atât de proastă precum recenziile criticilor de film. În pofida acestui lucru, la box office-ul internațional „Digger” a încasat doar 12 milioane de dolari în cele 73 de țări în care a fost lansat. Cumulat cu încasările din America de Nord, piața de referință a Hollywood, totalul global este de 20 de milioane de dolari.

„Digger” a fost dintotdeauna un pariu riscant, Warner Bros aprobând un buget inițial de 125 de milioane de dolari pentru film, însă costurile au crescut după ce filmările s-a prelungit. Având în vedere că studioul a cheltuit încă 100 de milioane de dolari pentru publicitate și promovare la nivel global, „Digger” ar trebui să încaseze în jur de 350 de milioane de dolari la nivel mondial doar pentru a-și recupera banii, potrivit estimărilor directorilor din industrie.

Profitabilitatea va fi și mai greu atins deoarece Warner Bros i-a acordat lui Cruise un contract de tip „first-dollar gross”, ceea ce înseamnă că primește un procent din venituri înainte ca studioul să-și recupereze costurile. Având în vedere toate aceste lucruri și faptul că, în general, operatorii sălilor de cinema păstrează jumătate din încasări, sursele din industrie estimează că „Digger” va pierde cel puțin 150-200 de milioane de dolari.

„Chiar și cu venituri auxiliare respectabile, bazate pe reputația filmului, el va pierde foarte mulți bani”, spune analistul Gross. Veniturile auxiliare se referă la cele obținute din închirierea în format digital, difuzarea în streaming și licențierea pentru televiziune.

Tom Cruise și Alejandro Gonzalez Inarritu la avanpremiera filmului „Digger”, FOTO: Yamak Perea, Eyepix Group / Grosby Group / Profimedia

Filmul „Digger” continuă seria eșecurilor Warner Bros de anul acesta

După un 2025 excepțional, cu lungmetraje de mare succes comercial precum „A Minecraft Movie”, „F1 the Movie”, „Superman”, „Sinners” sau „One Battle After Another”, anul acesta s-a dovedit a fi un fiasco pentru Warner Bros.

În pofida succesului de care s-a bucurat la începutul anului noul film „La răscruce de vânturi”, studioul a înregistrat ulterior eșecuri majore cu lungmetraje precum „The Bride” și „Supergirl”.

Deși a mizat pe proiecte ambițioase precum „Digger”, niciun film al Warner Bros de anul acesta nu a reușit să depășească pragul de încasări de 100 de milioane de dolari încasări la box office-ul nord-american.

Box office-ul nord-american este considerat unul de referință la nivel mondial nu doar fiindcă reprezintă piața internă a Hollywood, ci și fiindcă multe producții cinematografice se bazează pe aceasta pentru aproximativ jumătate din încasările obținute în întreaga lume.

Studioul își pune acum speranțele în ultima sa mare lansare pregătită pentru 2026: epopeea „Dune: Part Three” a regizorului canadian Denis Villeneuve. Acesta urmează să apară în cinematografele din România în data de 18 decembrie, concomitent cu premiera la nivel internațional.