Noul termen avansat de Termonergetica pentru rezolvarea avariei care a lăsat jumătate de București fără apă caldă

Termoenergetica estimează că miercuri, la ora 23:00, vor fi finalizate lucrările de reparații în urma avariei majore care s-a produs în zona Splaiul Unirii și care a lăsat jumătate de București fără apă caldă. Primul termen, avansat duminică atunci când s-a produs avaria era în cursul nopţii de luni spre marţi.

Peste jumătate din blocurile din București nu mai au apă caldă de duminică seară din cauza unei avarii majore produsă la o magistrală de termoficare de la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu, care a forțat oprirea CET Progresu, din motive de siguranță.

Marți dimineață a început încărcarea rețelei care alimentează Sectoarele 2 și 3 din CET Progresu, a transmis compania municipală pe Facebook.

„Tronsonul de conductă afectată, de aproximativ 1 km, a fost izolat și apoi secționat în două zone de intervenție, pentru a permite reparațiile etapizat. În cursul nopții trecute, patru echipe au finalizat reparațiile la două avarii pe conducta DN 800mm și o alta, pe conducta DN 1000mm”, a explicat Termoenergetica.

Termenul estimat pentru finalizarea tuturor lucrărilor este miercuri, ora 23:00, întrucât pentru repornirea CET Progresu trebuie îndeplinite anumite condiții tehnice.

„Este important de subliniat că pentru repornirea CET Progresu este necesar să fie îndeplinit minimul tehnic de funcționare, respectiv 60 Gcal și un debit de 1.500 t/h. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță în cel mai scurt timp posibil, în ciuda dificultăților de intervenție în subteran”, menționează compania.

Potrivit aplicației Termo Alert, în prezent furnizarea apei calde este oprită la 5.199 de imobile din Capitală, reprezentând 56% din total.

