„Nu avem nevoie de permisiunea UE”. Reacție dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german despre vizita lui Orban în Rusia

Ungaria urmărește o politică externă suverană, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, răspunzând la comentariul cancelarului german Friedrich Merz potrivit căruia premierul Viktor Orban a vizitat Moscova fără aprobarea UE.

„Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiunea sau mandatul celor de la Bruxelles-ului, Berlinului sau al oricui altcuiva pentru a participa la negocieri în străinătate. Indiferent dacă celor de la Bruxelles le place sau nu, noi urmărim o politică externă suverană, iar deciziile noastre sunt determinate de interesele naţionale”, a scris Peter Szijjarto pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a întâlnit pe 28 noiembrie, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin. Cancelarul german Friedrich Merz a criticat călătoria făcută de liderul ungar.

„Vizita de la acea vreme nu a fost doar lipsită de succes. La câteva zile după vizită, au avut loc unele dintre cele mai intense atacuri ale armatei ruse, inclusiv împotriva infrastructurii civile și unor ținte civile din Ucraina. Sper că această reacție din partea Rusiei nu se repetă de această dată. Însă el merge acolo fără un mandat european și fără să se fi coordonat cu noi”, a spus șeful executivului german, într-o conferință de presă comună cu premierul sloven Robert Golob.

Premierul ungar este singurul lider european care menține relații bune atât cu Putin, cât și cu Trump și a profitat de vizita lui la Moscova pentru a oferi din nou Budapesta ca loc de desfășurare a unor negocieri menite să pună capăt războiului ruso-ucrainean, nu doar pentru un summit Putin-Trump, ci și pentru alte tratative ruso-americane și/sau ruso-ucrainene, potrivit agenției EFE.