Nu „dușmanii externi” sunt „cea mai mare amenințare” pentru NATO, spune premierul Poloniei după decizia SUA de a retrage trupe din Germania

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, la sosirea lui la summitul UE, la sediul Consiliului European din Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Omar Havana / AP / Profimedia

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat, sâmbătă, că principalul pericol cu care se confruntă comunitatea transatlantică este „dezintegrarea în curs a alianței noastre”, „un trend dezastruos” care trebuie inversat.

„Cea mai mare amenințare pentru comunitatea transatlantică nu sunt dușmanii săi externi, ci dezintegrarea în curs a alianței noastre. Trebuie să facem cu toții tot ce este necesar pentru a inversa acest trend dezastruos”, a declarat Donald Tusk, sâmbătă, pe platforma X, citat de Agerpres.

Mesajul liderului polonez vine în contextul în care, vineri, Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de trupe din Germania și le va redesfășura în Statele Unite sau în alte zone din străinătate, potrivit The New York Times.

Germania, țara europeană cu cei mai numeroasă prezență militară americană

La finalul anului trecut, în Germania erau staționați 36.400 dintre cei 68.000 de militari în serviciu activ repartizați permanent în bazele americane din Europa, a scris The Guardian. Japonia este singura țară străină în care sunt mai mulți, conform NYT.

Reuters a scris că anunțul retragerii de trupe este a doua lovitură dată Germaniei de către administrația Trump în acest final de săptămână. Președintele american a anunțat că va crește taxele vamale asupra importurilor auto din UE cu 25%, acuzând UE că nu respectă acordul comercial, o decizie care amenință să coste economia germană miliarde de euro.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru dpa că este de așteptat ca retragerea de trupe să se încheie în următoarele șase până la 12 luni.

Măsura va readuce forțele americane din Europa la nivelul din 2022, de dinainte ca Rusia să lanseze războiul împotriva Ucrainei, au explicat oficiali de la Pentagon.

Reacția ministrului german al apărării

Comentând situația, ministrul german Boris Pistorius, a spus că europenii trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor securitate.

„Germania se află pe drumul cel bun” în această privință, a afirmat Pistorius, menționând extinderea forțelor armate Bundeswehr, achiziționarea mai rapidă și la scară mai largă de echipamente, precum și construirea de infrastructură.