„Nu excludem să emitem cod roșu”. Anunțul șefei ANM, după ce a intrat în vigoare alerta meteo de viscol

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN că instituția nu exclude o eventuală creștere a gradului de alertă, după ce 12 județe și București au intrat sub alertă meteo cod portocaliu.

„Cel mai sever episod de iarnă”. 12 județe și București se află sub cod portocaliu de viscol. Principalele evenimente, LIVETEXT AICI.

„Rămâne codul portocaliu pentru cele 12 județe, inclusiv municipiul București, însă având în vedere intensitatea fenomenelor și aria de extindere, nu trebuie să excludem niciodată că, dacă dinamica fenomenelor va impune o creștere a gradului de alertare, să nu o facem”, a spus Elena Mateescu, în direct la Antena3-CNN.

Șefa ANM a explicat că, în prezent, zonele aflate sub cod portocaliu sunt la „limita superioară a criteriilor privind viteza vântului”.

„Prin codul portocaliu ne aflăm la granița vitezei vântului de 85 km/h, cu precădere în Vrancea, Galați, Buzău, Brăila și Călărași. Colegii monitorizează atent”, a precizat ea.

Elena Mateescu a adăugat că, dacă evoluția din teren o va impune, ar putea fi emisă o avertizare nowcasting de cod roșu. O avertizare nowcasting este o avertizare meteo emisă pentru o perioadă mai scurtă de timp.

„Dacă se va constata, din situația pe care o monitorizăm și noi pe teren, nu excludem să emitem o avertizare nowcasting de cod roșu, pe un nivel de anticipație de zero până la șase ore”, a declarat șefa ANM.

Codul portocaliu de viscol și ninsori abundente a intrat în vigoare marți, la ora 20.00, pentru București și 12 județe din sudul și estul țării.

Urmează un nou episod de ger

Șefa ANM a mai precizat că, după episodul actual, este posibilă o încălzire temporară, dar până pe 24 februarie „cu siguranță vom vorbi de iarnă în zona țării noastre”.

„Joi și vineri este posibil să consemnăm valori de 10-11 grade, însă pentru scurtă vreme, iar din weekend este posibil din nou să consemnăm temperaturi care să se situeze sub -10, -15 grade, ceea ce înseamnă fenomen de ger. Până pe 24 februarie cu siguranță vom vorbi de iarnă în zona țării noastre. Deja devine obișnuință, aceste alternanțe. Iată că impun perioade în care să emitem avertizări, alerte”, a spus Elena Mateescu.