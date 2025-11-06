„Nu există nimeni în Guvern cu percepții anti-americane”. Bolojan, întrebat dacă Grindeanu a greșit cu declarațiile despre numirea Oanei Gheorghiu: „Cetățenii ne vor judeca la timpul potrivit”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Digi24, că în Guvernul României „nu există nimeni care să aibă percepții anti-americane”, după ce Sorin Grindeanu a criticat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, afirmând că „riscăm să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii”.

„Guvernul României lucrează în serviciul țării, iar relația cu SUA este o relație strategică, pe care lucrăm să o dezvoltăm și consolidăm. Prin urmare, nu există nimeni în Guvern care să aibă astfel de percepții”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că este firesc ca unii membri ai Executivului să aibă opinii personale, însă acțiunile oficiale trebuie să fie „responsabile și în interesul României”.

„Poți să ai o părere despre ceea ce se întâmplă într-un stat sau altul, dar una este să ai niște păreri personale, iar alta este să acționezi în numele României. Și acționăm responsabil”, a afirmat Bolojan.

Premierul a transmis că stabilitatea coaliției se bazează pe colaborare și respect, nu pe confruntări, amintind că „una este o critică, care poate să fie și din interior, alta este respectarea unor înțelegeri și o atitudine responsabilă de care are nevoie România”.

„Am încercat întotdeauna, fiind conștient de faptul că atunci când ești într-o coaliție trebuie să colaborezi, să construiești încredere, să eviți confruntările. Nu poți să reconstruiești încrederea cetățenilor în lumea politică dacă, în primul rând, noi între noi nu ne respectăm. Una este o critică, care poate să fie și din interior, alta este respectarea unor înțelegeri și o atitudine responsabilă de care are nevoie România”, a spus premierul.

Întrebat dacă liderul PSD a greșit prin declarațiile sale, Ilie Bolojan a răspuns: „Cetățenii ne vor judeca pe fiecare la timpul potrivit pentru acțiunile pe care le desfășurăm în funcțiile politice sau publice pe care le deținem.”

Grindeanu îi ceruse lui Bolojan „să retragă urgent propunerea” de a o numi vicepremier pe Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, a depus joi, 30 octombrie, jurământul, la Palatul Cotroceni.

Oana Gheorghiu criticase actuala administrație din SUA pe rețelele sociale, iar Grindeanu a susținut că prin eventuala numire a ei în funcția de vicepremier „riscăm să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii”.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe cofondatoarea „Dăruiește Viață” pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu

Propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier a creat tensiuni.

După anunțul Guvernului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului „să-și retragă urgent propunerea”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Grindeanu a spus că Guvernul este „deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump”.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!”, a continuat social-democratul.

În replică, Oana Gheorghiu a spus că nimic din ceea ce a scris pe pagina sa personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.