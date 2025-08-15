„Nu fiți triști, fiți fericiți pentru noi toți”. Una dintre trupele simbol ale muzicii metal se retrage din activitate

Unul dintre giganții americani ai muzicii thrash metal, formația Megadeth, a anunțat că se retrage din activitate și că viitorul său album va fi ultimul, urmând să aibă un turneu de adio în 2026, scrie The Guardian.

„Sunt atât de mulți muzicieni care au ajuns la sfârșitul carierei, fie accidental, fie intenționat. Majoritatea dintre ei nu reușesc să se retragă în culmea gloriei, iar eu mă aflu în această situație în acest moment al vieții mele”, a spus joi fondatorul și liderul Megadeth, Dave Mustaine.

„Am călătorit în întreaga lume și am câștigat milioane și milioane de fani, iar cea mai grea parte din toate acestea este să le spun la revedere”, a adăugat el într-un comunicat.

Anunțurile privind retragerea și ultimul turneu au fost anunțate și într-un clip pe Facebook:

Mustaine și trupa nu au dezvăluit încă titlul albumului final, data lansării sau datele rămase ale turneului, dar au distribuit un videoclip.

Solistul a spus că acum este momentul perfect pentru trupă să lanseze un album final și să pornească în turneul final.

„Nu fiți supărați, nu fiți triști, fiți fericiți pentru noi toți, veniți să sărbătoriți cu mine în următorii ani. Am realizat împreună ceva cu adevărat minunat și care probabil nu se va mai repeta niciodată”, a scris el.

„Am creat un stil muzical, am declanșat o revoluție, am schimbat lumea chitarelor și modul în care sunt cântate și am schimbat lumea. Trupele în care am cântat au influențat lumea. Vă iubesc pe toți pentru asta. Vă mulțumesc pentru tot.”

Megadeth a apărut după ce Mustaine a fost dat afară de Metallica

Megadeth a fost fondată în 1983, după ce Mustaine a fost dat afară din Metallica, trupa pe care o cofondase, în timpul sesiunilor de înregistrare din New York, de către Lars Ulrich și James Hetfield, ca urmare a consumului său de alcool și droguri.

Colegii lui de trupă l-au pus într-un autocar spre Los Angeles, unde a format o trupă de scurtă durată numită Fallen Angels, care a evoluat în Megadeth.

Megadeth a lansat albumul de debut, Killing Is My Business … and Business Is Good!, în 1985. Trupa a devenit foarte populară în anii 1990, fiind una dintre cele „patru mari” trupe de thrash metal, alături de Metallica, Slayer și Anthrax.

În 2019, Mustaine a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la gât, iar trupa și-a anulat turneul pe durata tratamentului.