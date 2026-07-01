„Nu mai este un simplu conflict politic”. Reacție dură de la vârful PNL după decizia Tribunalului București

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a reclamat „un atac împotriva autonomiei unui partid politic și împotriva regulilor democratice”, miercuri, într-un comunicat transmis după decizia Tribunalului București de a suspenda decizia PNL privind convocarea Congresului din 21 iunie.

Astăzi, Tribunalul București a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care liberalii au convocat Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL și și-a stabilit o nouă echipă. Acțiunea din instanță a fost inițiată de mai mulți liberali care i se opun actualului lider al partidului.

Într-o reacție pe Facebook, Robert Sighiartău a anunțat că partidul va „folosi toate căile legale și democratice pentru a apăra Partidul Național Liberal, votul membrilor săi și principiile democratice”.

El susține că „totul va ieși la lumină”.

„Au încercat să schimbe conducerea PNL din interior. Nu au convins. Au pierdut. Au făcut alianță cu PSD și AUR pentru a da jos Guvernul Bolojan, astfel încât Ilie Bolojan să piardă funcția de prim-ministru și apoi să poată fi înlăturat din fruntea Partidului Național Liberal. Au eșuat”, a declarat Robert Sighiartău.

Secretarul general al PNL a criticat și decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna candidat la funcția de premier pe Adrian Veștea, „fără voința partidului și cu încălcarea regulilor democratice”.

„Au mutat apoi lupta în justiție”

Sighiartău a amintit și de decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia PNL de a nu vota Guvernul Veștea și cea privind excluderea liberalilor care nu respectă prima hotărâre, unde contestația liberalilor care i se opun lui Bolojan a fost „admisă în doar două ore, fără citarea PNL și fără posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare”.

„La Tribunalul București au cerut suspendarea hotărârilor Consiliului Național și ale Congresului PNL, adoptate prin votul membrilor Partidului Național Liberal. Au obținut suspendarea unor hotărâri ale Consiliului Național, deși acesta avusese deja loc, iar deciziile adoptate își produseseră deja efectele”, a continuat Robert Sighiartău.

El susține că „acesta nu mai este un simplu conflict politic”.

„Nu mai contestă doar o conducere. Contestă votul și voința membrilor Partidului Național Liberal! Acesta nu mai este un simplu conflict politic. Este un atac împotriva autonomiei unui partid politic și împotriva regulilor democratice”, a mai declarat secretarul general al PNL.