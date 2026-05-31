„Nu ne vindem țara” a reapărut pe scena României. Cum își administrează alte state din UE companiile publice

Jurnaliști din Spania, Cehia, Austria, Lituania, Bulgaria și România au participat la acest articol în care sunt trecute în revistă diverse feluri în care statul participă direct în economie, ca proprietar.

Demiterea Cabinetului Bolojan a avut mai multe „începuturi”. Unul dintre ele a fost ​o notă de informare guvernamentală privind listarea unor pachete minoritare la companiile de stat. Narațiunea „Nu ne vindem țara” a fost inclusă chiar în moțiunea de cenzură.

Din 1.735 de companii de stat, 1.300 sunt la mâna politicienilor din teritoriu

Un raport al Guvernului arată că statul are în total 1.735 de companii, dintre care 1.421 de companii sunt active. Restul de 314 companii „inactive” sunt în faliment, insolvență, lichidare, dizolvare sau insolvabilitate.

Dintre cele 1.421 de companii active, 1.107 au avut publice rezultate financiare complete pe anul 2024.

Potrivit unor date transmise de Ministerul Proiectelor Europene la solicitarea HotNews, 436 de companii sunt în subordinea autorităților centrale. Restul sunt la autoritățile locale.

Așa arată situația companiilor publice din România. Cum e la alții?

​Spania: statul a oscilat dacă să aibă sau nu participații în companii

Primele privatizări în Spania au avut loc în a doua jumătate a anilor 1980, sub guverne socialiste.

În Spania, din a doua jumătate a anilor 1990, deja sub guverne conservatoare ale Partidului Popular, procesul de vânzare a companiilor publice s-a accelerat. În 1997 statul a pus un semn „de vânzare” pe marea majoritate a întreprinderilor publice.

La începutul anilor 1980, conform datelor Consiliului Consultativ pentru Privatizări, statul controla direct 16,6% din piața bursieră spaniolă prin intermediul companiilor publice. Până în 2006, rolul său devenise rezidual: abia 0,4%. Acest rol rezidual a fost parțial inversat în ultimii ani, odată cu revenirea statului în Telefónica (10%) și în Indra (28%).

Holdingul de stat SEPI gestionează participări majoritare în 14 firme

Companiile publice se învârt în jurul SEPI (Societatea Holding Industrială de Stat). Grupul deține acțiuni majoritare în 14 companii și acțiuni minoritare în alte 11. De asemenea, participă indirect la peste 100 de companii prin intermediul filialelor. Forța sa de muncă totală este de aproximativ 87.000 de angajați.

Pe sectoare, principalele sale activități includ: construcții navale (Navantia); servicii poștale (Correos); mass-media (RTVE și agenția EFE); minerit (Hunosa); combustibil nuclear (Enusa); distribuție de alimente (Mercasa); servicii forestiere (Tragsa); sectorul bancar (o participație de 18% la CaixaBank prin FROB); apărare (28% la Indra); energie (20% la Redeia, operatorul rețelei de înaltă tensiune); și telecomunicații (10% la Telefónica prin SEPI).

Ca linie generală, statul este acum mai activ decât în ​​trecut, în special în sectoarele considerate strategice, cum ar fi telecomunicațiile și apărarea.

Nu a existat o naționalizare completă, mai degrabă, în unele cazuri statul și-a mărit participația, iar în altele a revenit ca acționar.

Participarea sa la CaixaBank este legată de criza financiară.

Și în Spania au fost critici despre managerii companiilor de stat

Politicile de privatizare au fost aprobate atât de Partidul Socialist (PSOE), cât și de Partidul Popular (PP), cu puține diferențe. Abia după pandemie și războiul din Ucraina, care au declanșat schimbări geopolitice, guvernul PSOE a propus o implicare mai mare a sectorului public în economie.

Conservatorii au criticat guvernul pentru creșterea participării sale la companii strategice precum Indra, principala companie de apărare, și Telefónica, principala companie de telefonie.

În Spania, criticile s-au concentrat în principal pe selecția managerilor, care sunt considerați prea apropiați de Partidul Socialist.

​Republica Cehă: doar ČEZ e cotată la bursă

​În Republica Cehă, statul deține 100% în câteva zeci de companii și este acționar majoritar în alte câteva.

Cele mai importante companii controlate 100% sunt Căile Ferate Cehe (operatorul feroviar de stat), ČEPS (sistemul de transport al energiei electrice), MERO și ČEPRO (transportul și depozitarea produselor petroliere), Poșta Cehă (servicii poștale), Lesy ČR (administrația pădurilor de stat), ŘSD (administratorul drumurilor și autostrăzilor de stat), OTE (comercializarea certificatelor de emisii) și Banca Cehă de Export și Compania de Asigurări de Export.

Poziții foarte specifice le dețin producătorul de explozibili controlat de stat Explosia, Institutul de Cercetare și Testare a Aviației.

O situație aparte e ČEZ, o companie gigantică de generare a energiei electrice și furnizor de energie controlată de stat în proporție de 70%. CEZ nu deține monopol în Republica Cehă. Alți jucători majori din sectorul energiei electrice sunt giganții privați EON și Innogy, plus o duzină de companii mai mici.

În Republica Cehă, ČEZ este singura întreprindere de stat mare și extrem de semnificativă ale cărei acțiuni sunt tranzacționate la bursă.

După invazia rusă a Ucrainei, s-a vorbit despre o naționalizare completă a CEZ, care operează și centrale nucleare în Republica Cehă, și despre posibilitatea încetării ulterioare a vânzărilor de energie prin bursa internațională și a furnizării acesteia către gospodării la un preț subvenționat.

Cu toate acestea, plata acționarilor minoritari din CEZ ar fi costisitoare (cel puțin 8,2 miliarde de euro).

Statul ceh păstrează proprietăți imobiliare

În plus, statul deține 100% din unele companii care controlează doar o clădire sau un complex de clădiri, cum ar fi Aeroportul din Praga, emblematicul hotel gigant THERMAL-F din Karlovy Vary și Centrul de Congrese din Praga, imensul palat de conferințe.

Un caz special este, de asemenea, menținerea acțiunii de 100% la fabrica de bere Budvar din České Budějovice. Pe lângă acesta, statul deține încă acțiuni minoritare reziduale, neprivatizate încă, în aproximativ o duzină de întreprinderi comerciale și încă profitabile.

În ceea ce privește dezbaterea politică, aceasta este deosebit de aprinsă în legătură cu vânzarea întreprinderilor comerciale menționate, cum ar fi Budvar și Severočeské mlékárny, care, potrivit susținătorilor vânzării, ar prospera mai mult sub control privat.

De asemenea, se argumentează adesea că partidele aflate la putere își plasează membrii în funcții bine plătite în aceste întreprinderi.

Susținătorii controlului de stat, pe de altă parte, susțin că, dacă întreprinderile de stat obțin profit net, acestea nu ar trebui vândute.

Discuții despre privatizarea poștei cehe

În ultimii ani, dezbaterea a fost din ce în ce mai frecventă despre privatizarea Poștei Cehe, care este extrem de deficitară și, susțin criticii ei, din ce în ce mai puțin necesară în era online. Voința politică de a o vinde complet încă lipsește, dar tot mai multe dintre sucursalele sale sunt închise treptat.

Există o dezbatere permanentă privind privatizarea Căilor Ferate Cehe, dar aceasta este destul de generală și niciun partid aflat la putere nu o promovează activ.

Austria: Holdingul ÖBAG

În Austria, în ciuda valurilor de privatizare din anii 1990 și 2000, există încă numeroase companii importante deținute parțial de stat. Majoritatea acestora sunt grupate sub așa-numita ÖBAG (Holding de Stat Austriac), care este subordonată Ministerului Finanțelor.

Statul deține aproximativ 51% în grupul de energie electrică Verbund, 31,5% în grupul petrolier și chimic OMV, 28% în grupul de telecomunicații Telekom Austria, mai mult de jumătate în Austrian Post AG și aproximativ 33% în Casinos Austria.

Importanta companie federală imobiliară BIG este deținută în întregime de stat prin intermediul ÖBAG.

Schimbări în felul în care a fost gândită managerierea

În plus, există și alte holdinguri de stat care nu sunt gestionate prin intermediul ÖBAG: acestea includ ÖBB (compania națională de căi ferate), ORF (radioviziunea publică) și Bundesforste (toate 100% sub control de stat), precum și Aeroportul din Viena, care este deținut în proporție de 20% de către statele federale Viena și Austria Inferioară.

În gestionarea acestor holdinguri, a existat un fel de schimbare de mentalitate în ultimele decenii. În trecut, accentul era pus pe privatizare și reducere.

Astăzi, însă, ÖBAG, în special, se vede mai mult ca un manager activ. Astfel, vânzarea de active este exclusă. Predecesorul său, ÖIAG (Austrian Industrial Holding AG), era încă dedicat reducerii participațiilor statului ca un fel de holding de privatizare.

În special în timpul guvernelor (2017-2021) ale fostului cancelar Sebastian Kurz (ÖVP), ÖBAG a fost în centrul mai multor scandaluri politice interconectate.

Controversele au vizat mai puțin activitatea operațională a companiei și mai mult influența politică asupra numirilor în funcții cheie. Un exemplu a fost numirea unui apropiat al lui Kurz în funcția de CEO al ÖBAG în 2019, ceea ce a declanșat acuzații de clientelism.

​Lituania: Transparență prin bursă

​Modelul lituanian folosește bursa pentru a forța transparența. Portofoliul companiilor de stat al Lituaniei este concentrat în sectoarele strategice ale energiei și transporturilor.

Statul utilizează un model în care anumite companii sunt listate la bursă pentru a asigura transparența, menținând în același timp o participație de control.

Grupul Ignitis din sectorul energetic este listat pe bursă, statul deținând 74,99%. Participarea actuală va fi menținută.

La KN Energies, statul deține 72,47%, fiind companie listată. Este o companie strategic, având și un terminal de gaze lichefiate. La Căile Ferate Lituaniene (LTG), statul deține 100% și nu există planuri de privatizare.

Poșta Lituaniană este, de asemenea, deținută integral de stat. Și Portul Klaipėda este deținut 100% de stat, fiind considerată infrastructură strategică.

Bulgaria: Trei holdinguri

Bulgaria are trei conglomerate principale controlate de stat:

unul în sectorul energetic

altul care combină apărarea, producția alimentară și tehnologiile emergente

un grup mai larg de întreprinderi legate de transport.

Primele două sunt Holdingul Energetic Bulgar (BEH) și Compania de Consolidare a Statului (SCC). Ambele cuprind o serie de întreprinderi de stat, toate fiind incluse pe lista entităților cărora le este interzisă privatizarea în Bulgaria.

A treia nu este structurată ca un holding independent, ci acoperă transportul feroviar, comunicațiile și infrastructura portuară.

BEH include active precum centralele nucleare și centralele electrice pe cărbune din Bulgaria, o mină de cărbune, operatorii de transport de gaze și electricitate, Compania Națională de Electricitate și furnizorul de gaze de stat Bulgargaz. Toate se află sub autoritatea Ministerului Energiei.

De la armament la energie

Guvernele succesive au lansat ideea de a atrage investitori privați minoritari în unele dintre aceste companii pentru a îmbunătăți lichiditatea și expertiza managerială, dar nicio administrație nu a făcut pași concreți în această direcție.

Statul rămâne reticent în a-și dilua controlul asupra activelor energetice strategice, deoarece acest lucru oferă un avantaj asupra prețurilor la energie și a proceselor politice prin dependența de lucrători, în special în sectorul cărbunelui și industria minieră.

Conglomeratul de Stat pentru Combaterea Consumatorilor (CSC) controlează fabricile de armament de stat din Sopot și Kazanlak, precum și o instalație de reparații a aeronavelor din Plovdiv.

Tot la stat intră comerciantul de arme de stat Kintex, o întreprindere de procesare a produselor lactate și o companie care a primit peste 300 de milioane de euro în finanțare publică în urmă cu câțiva ani pentru a repara barajele Bulgariei, un program care în cele din urmă nu s-a materializat.

Sub Ministerul Transporturilor se află Căile Ferate de Stat din Bulgaria, inclusiv operatori separați de transport de pasageri și mărfuri, operatorul de infrastructură feroviară, mai multe porturi și Poșta Bulgară.

Numiri politice

Majoritatea acestor companii se bazează în mare măsură pe subvenții de stat sau pe finanțare din fondurile de coeziune ale UE și din Planul de Redresare și Reziliență al Bulgariei pentru a-și îndeplini obligațiile.

Au început reforme limitate în sectorul feroviar, determinate în mare parte de cerințele Comisiei Europene legate de distribuirea fondurilor de redresare. Poșta Bulgară a primit, de asemenea, finanțare din partea UE, deși compania se află în continuare în dificultate financiară gravă.

Numirile în funcțiile de conducere ale companiilor de stat continuă să se facă în mare parte pe motive politice, în ciuda prevederilor legale care impun proceduri formale de selecție pentru membrii consiliilor executive și de supraveghere prin intermediul unei agenții dedicate întreprinderilor de stat.

Cum e în România

Statul român este acționar dominant mai ales în sectorul energetic, controlând mai multe companii, dar și în transport, industria de apărare și servicii financiare. Deține companii precum Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica, Conpet, Oil Terminal, CEC Bank, Eximbank, Aeroporturi București, Portul Constanța, Tarom, CFR, Salrom, Romarm, CupruMin, Poșta Română, Loteria Națională, TVR.

Pe lângă participații majoritare, deține și participații minoritare, mai ales la cele energetice, precum OMV Petrom, Engie România sau E.On.

Începând din 1990 până acum, în România au avut loc o serie de mari privatizări, unele dintre ele fiind făcute chiar de Guverne controlate de PSD, partidul care acum se opune vânzării unor pachete minoritare.

Cele mai importante privatizări în România: Combinatul Siderurgic Galați a fost vândut în 2001, Dacia Pitești în 1999, compania petrolieră OMV Petrom în 2004, compania națională de telefonie Romtelecom între 1998 și 2003, Banca Comercială Română în 2005, iar distribuitorii de energie între 2004 și 2008.

Statul român se află doar cu 10 companii pe bursă

Doar 10 companii care sunt sau au fost controlate de stat se află pe bursă: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica, Transgaz, Conpet, Oil Terminal, Antibiotice Iași, Electrica (unde statul este cel mai mare acționar, cu 49,9%) și OMV Petrom (unde statul are o participație minoritară).

Ultima listare a unei companii de stat în România a fost cea a Hidroelectrica, în 2023, fiind chiar un succes pe piața de capital, în condițiile în care și-a majorat valoarea cu peste 40%. În prezent, statul deține 80% din această companie. Hidroelectrica este și cea mai profitabilă dintre companiile de stat. În 2025 a obținut un profit net de 3,37 miliarde de lei.

O recentă notă de informare a Guvernului conține o „listă exploratorie” cu trei companii recomandate pentru vânzarea unor participații minoritare: Hidroelectrica, cu un pachet suplimentar de 5 – 7% din acțiuni, Romgaz, cu un pachet de 5-7% din acțiuni și CEC Bank. Alte cinci companii sunt cu obiecții și condiții: Transgaz, Portul Constanța, Poșta Română, Salrom și Romarm.

Statul ar putea redeveni acționar la companii privatizate

În aprilie, Guvernul a decis prin ordonanță de urgență că creanțele deținute de către ANAF, alte instituții ale statului sau bănci de stat la companii private vor putea fi preluate de stat, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). Astfel, statul va putea redeveni acționar la companii privatizate în trecut, dar care acum se confruntă cu dificultăți financiare.

Scopul invocat este prevenirea intrării firmelor repective în colaps și protejarea locurilor de muncă. Potrivit unui document consultat de HotNews, este menționată protejarea intereselor unor companii aflate în dificultate, precum Liberty Galați. Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, se află în concordat preventiv, o formă de restructurare, fiind scos la vânzare.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier PULSE de Claudia Pîrvoiu (HotNews, România), cu sprijinul lui Carlos Sánchez (El Confidencial, Spania), Petr Jedlička (Referendumul Denik, Cehia), Joseph Gepp (Der Standard, Austria), Juste Anceviciute (Delfi, Lituania) și Vladislava Peeva (Mediapool, Bulgaria).