Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că „atât timp cât Rusia continuă să ucidă oameni și să ne distrugă infrastructura, nu va exista suficientă încredere publică pentru o diplomație activă”, potrivit The Guardian.

„Este important ca toți partenerii Ucrainei, din Statele Unite și din Europa, să înțeleagă acest lucru”, a spus el.

Zelenski a subliniat că „problemele de securitate reprezintă prioritatea-cheie în acest moment”, în condițiile în care Ucraina se confruntă în continuare cu atacuri, inclusiv asupra populației civile și a infrastructurii energetice.

„Toate celelalte chestiuni trebuie abordate doar împreună cu garanții reale de securitate”, a insistat liderul ucrainean.

Următoarea rundă de negocieri

Separat, Volodimir Zelenski a declarat pentru Bloomberg că următoarea rundă de discuții cu Statele Unite și Rusia urmează să se concentreze pe chestiunea sensibilă a concesiilor teritoriale cerute de Moscova.

El a spus că negocierile sunt așteptate marți sau miercuri săptămâna viitoare, însă nu este clar dacă Rusia va accepta ca acestea să aibă loc în Statele Unite.

Zelenski a mai afirmat că „nici rușii, nici noi” nu susțin ideea de compromis avansată de SUA privind crearea unei zone economice libere în estul regiunii Donbas.

„Dacă este teritoriul nostru – și este teritoriul nostru – atunci țara căreia îi aparține acel teritoriu trebuie să îl administreze”, a declarat liderul ucrainean.

Ultima rundă de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA de la Abu Dhabi s-au încheiat după două zile, cu semnale pozitive, dar fără un anunț concret privind un armistițiu. În schimb, Kievul și Moscova au ajuns la un acord privind schimbul de prizonieri, în vreme ce SUA și Rusia au acceptat să reia dialogul militar la nivel înalt.