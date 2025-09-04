„Nu se va desfășura niciun fel de activitate didactică”. Lider de sindicat din învâțământ, despre boicotul din prima zi de școală

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, sindicatele din educație anunță boicotul festivităților programate pe 8 septembrie. Marius Nistor, președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, a declarat la Digi24 că profesorii vor putea protesta în unitățile de învățământ și că „nu se va desfășura nicio activitate cu caracter didactic”.

Întrebat ce se va întâmpla luni, odată cu începerea noului an școlar, Marius Nistor, președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, a spus că profesorii nu vor participa la festivități, ci vor protesta. Liderul sindical a făcut apel la părinți și studenți să se alăture manifestanților din Piața Victoriei, potrivit Digi24:

„Părinții să vină alături de noi la protestul pe care îl organizăm în Piața Victoriei. Studenții, la fel, vor fi alături de noi, că poate dacă Guvernul nu ascultă de vocea cadrelor didactice, atunci glasurile reunite și ale elevilor, și ale studenților, și ale părinților, și ale noastre, poate le vor desfunda urechile și vor înțelege că aceste măsuri sunt măsuri greșite, care ne duc într-o direcție total eronată”.

Acesta a mai spus că „a fost un apel din partea noastră să-i țină acasă, ca o formă de respect pentru corpul profesoral, pentru că ne batem pentru interesele copiilor lor. Am transmis mesaje similare politicienilor și primarilor, să nu vină în școală în data de 8 septembrie, tot din respect pentru corpul profesoral, să ne înțeleagă și să se comporte ca atare”.

„Nu se va desfășura niciun fel de activitate didactică”

Marius Nistor a precizat că luni „profesorii vor putea protesta în unitățile de învățământ, iar dacă vor veni copii la școală în situațiile acelea de excepție, vom avea grijă de ei. Dar nu se va desfășura niciun fel de activitate cu caracter didactic. Nu va fi acceptată niciun fel de festivitate care nu-și are sensul”.

Liderul sindical a adăugat: „În toate statele europene, când este vorba de educație, toată lumea sare și reacționează. În România, din păcate, s-a inoculat ideea că, dacă în învățământ există vreo reacție, să încercăm să ridicăm opinia publică împotriva celor din învățământ”.

Ministrul Daniel David: „Este dreptul copiilor și al părinților să fie în școală”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, miercuri, la TVR Info, că școlile vor fi deschise luni și elevii vor fi primiți la cursuri, în ciuda apelurilor sindicatelor la boicot. „Este dreptul copiilor și al părinților să fie în școală, dreptul profesorilor care nu doresc să boicoteze să-și desfășoare activitatea. Invitația și așteptarea mea este ca luni să avem școlile deschise, copiii să fie primiți în clase”, a spus ministrul, adăugând că „este important ca atunci când încercăm să ne protejăm drepturile, să respectăm și drepturile celorlalți”.

Liderul sindical Marius Nistor a respins mesajul, potrivit Digi24: „Domnul ministru să facă apel la cine crede domnia sa, dar nu la cadrele didactice în care a lovit fără niciun fel de discernământ”.

De asemenea, Daniel David a declarat că nu vede motive pentru declanșarea unei greve generale și că nu are „niciun plan B”. „Repet, nu ignorăm supărările, am auzit protestele, le aud, dar haide să construim pe ele, nu să blocăm sistemul”, a spus acesta, la TVR Info.

El a precizat că măsurile fiscal-bugetare sunt „grele și nepopulare, dar necesare” pentru a asigura salariile și bursele până la sfârșitul anului și a respins posibilitatea unei demisii: „Dacă demisia mea ar anula aceste măsuri fiscal-bugetare, mi-aș fi dat-o de mult. Pentru mine miza nu este funcția de ministru, ci funcționarea anului școlar”.

Profesorii protestează de peste o lună

Sindicatele din Educație au anunțat miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00, miercuri, joi și vineri, iar luni, în prima zi de școală, miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.

De la adoptarea Legii 141/2025, acum peste o lună, mai multe cadre didactice protestează în fața Ministerului Educației. Prima manifestație a avut loc pe 30 iulie, iar, de atunci, aproape zilnic, profesori și învățători au venit să-și arate nemulțumirea față de modificările făcute.

De ce protestează profesorii

Sindicatele din Educație motivează aceste demersuri „având în vedere efectele dezastruoase ale aplicării Legii nr. 141/2025 și ale actelor subsecvente emise de Ministerul Educației și Cercetării, constând în: