Sindicatele din Educație protestează acum în fața Guvernului: „Demisia, demisia!”

Sindicatele din Educație continuă miercuri protestele contra măsurilor luate de Guvern cu o manifestație în Piața Victoriei, după ce de peste o lună au protestat în fața Ministerului Educației și Cercetării, cerând demisia ministrului Daniel David.

Aproximativ 300 de sindicaliști din invățământ protestează în fața Palatului Victoria, împotriva măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan.

Aceștia au venit din toată țara pentru a se opune măririi normei didactice cu două ore și pentru a cere demisia ministrului Daniel David.

Sindicaliștii suflă în vuvuzele și strigă „Demisia, demisia”.

„De 20 de zile suntem prezenți în fața Ministerului Educației pentru rezolvarea problemelor din învățământ. Acest ministru nu este capabil să ridice problemele în Guvern, așa că am considerat că trebuie să ne prezentăm în fața Guvernului pentru a cere demisia întregului Guvern”, a declarat, pentru HotNews, profesorul Vasile Trifu, secretarul executiv al Sindicatului Liber din Învățământ, Sector 4.

„Mărirea normei didactice este o diminuarea mascată a salariului. O altă problemă este comasarea unităților de invătământ, care în unele părți nu s-a făcut conform legii. Creșterea numărului de elevi este, de asemenea, o problemă”, a explicat el.

Protest al profesorilor în Piața Victoriei. Foto: Nicolae Cotruț / HotNews

Profesorii protestează de peste o lună

Sindicatele din Educație au anunțat miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00, miercuri, joi și vineri, iar luni, în prima zi de școală, miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.

De la adoptarea Legii 141/2025, acum peste o lună, mai multe cadre didactice protestează în fața Ministerului Educației. Prima manifestație a avut loc pe 30 iulie, iar, de atunci, aproape zilnic, profesori și învățători au venit să-și arate nemulțumirea față de modificările făcute.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți că este „convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli” în 8 septembrie, la deschiderea anului școlar 2025-2026, în ciuda protestului anunțat de sindicate. El a precizat că le va cere directorilor să le comunice părinților care este situația în unitățile de învățământ pe care le gestionează.

Sindicatele din Educație au anunțat boicot în prima zi de școală

Cele mai importante trei sindicate din învățământ au anunțat luni, într-un comunicat comun, că vor boicota prima zi de școală și, în loc să meargă la catedre pe 8 septembrie, vor picheta sediul Guvernului, în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de Guvern în domeniul educației.

„Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeași însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de școala românească”, este mesajul transmis elevilor și părinților de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Sindicaliștii transmit că protestul lor urmărește să arate că angajații din învățământ „resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate de guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ, dar în primul rând asupra beneficiarilor educației”.

Aceștia precizează că nu ies în stradă pentru salarii mai mari, ci „pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate”.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a spus marți că se alătură protestelor anunțate în prima zi de școală de federațiile sindicatelor ale profesorilor. Studenții au transmis că „împărtăşesc acelaşi sentiment de nemulţumire faţă de măsurile de austeritate” impuse de Guvern.

De ce protestează profesorii

Sindicatele din Educație motivează aceste demersuri „având în vedere efectele dezastruoase ale aplicării Legii nr. 141/2025 și ale actelor subsecvente emise de Ministerul Educației și Cercetării, constând în: