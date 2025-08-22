Trump, despre încercarea de a organiza întâlnirea Zelenski–Putin: „E ca și cum ai încerca să amesteci uleiul cu oțetul” / Liderul american spune că ar prefera să nu participe

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că organizarea unei întâlniri între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin este „ca și cum ai încerca să amesteci uleiul cu oțetul”, potrivit AFP.

„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor putea lucra împreună. Știți, e ca uleiul și oțetul, într-un fel. Nu se înțeleg prea bine, din motive evidente”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Washington.

El a adăugat că „vom vedea” dacă va fi nevoie să participe personal la o astfel de întâlnire. Potrivit Reuters, el a precizat însă că ar prefera să nu fie prezent.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin și i-a îndemnat pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace.

Zelenski a solicitat în repetate rânduri o întâlnire cu Putin, iar președintele american Donald Trump a declarat că omologul său rus a fost de acord cu organizarea unui astfel de summit în timpul unei convorbiri bilaterale pe care au avut-o când se aflau la Casa Albă Volodimir Zelenski și o serie de lideri europeni.

„Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii”, a mai declarat Zelenski vineri.

„Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire cu lideri”, a conchis el.

Tot vineri, ministrul rus al afacerilor externe a declarat „nu este planificată nicio întâlnire” între președinții Rusiei și Ucrainei.

„Nu este planificată nicio întâlnire”, a afirmat Serghei Lavrov într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, potrivit AFP.

Ministrul Lavrov susține că președintele Vladimir Putin va fi gata să aibă o întâlnire cu omologul său ucrainean „atunci când va exista o agendă pentru summit”, însă „în acest moment nu există deloc”.

Întrebat joi de jurnaliști cu privire la același subiect, șeful diplomației ruse adusese în discuție și chestiunea „lipsei de legitimitate” a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor citate de Reuters și Kommersant.