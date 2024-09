„Nu sunt trădători. Ei au fost trădați”. Replică din Diaspora după ce Lasconi a spus că „cel mai simplu este să îți iei bilet și să pleci”  

„Biletele acelea de avion, cumpărate cu singurul gând de a-mi salva copilul, au fost cea mai grea decizie din viața mea. Nu m-am simțit trădătoare atunci când am plecat, ci m-am simțit responsabilă pentru viața lui”, spune Ramona Strugariu, copreședinta REPER, într-o scrisoare deschisă adresată Elenei Lasconi.

„În momentul ăsta eu cred că românii au ce vota. Nu vreau să mă laud. Nu îmi place să mă laud, dar chiar sunt de bună credinţă, sunt muncitoare, mă înconjor de oameni buni, sunt loială, nu sunt o trădătoare şi iubesc ţara asta pentru că cel mai simplu lucru este să îţi iei un bilet şi să pleci în altă parte”, a afirmat Lasconi, luni seară, într-un interviu la Antena 3, potrivit news.ro.

Într-o scrisoare deschisă publicată pe Facebook, copreședinta REPER Ramona Strugariu povestește că este „unul dintre milioanele de oameni care au plecat în diaspora”, și explică de ce.

„Ani la rând am resimțit izolarea și dorul de casă ca pe cea mai insuportabilă și nemeritată poliță de plătit pentru această plecare. Nu m-am întors, ani la rând, de frică. Frica viscerală că cel pentru care am fost 100% pregătită să fac și să dau orice, ca să supraviețuiască copilul, va ajunge mai devreme sau mai târziu într-un spital din România, locul acela unde mi s-a spus că nu are nicio șansă și că, dacă vreau să îl salvez pe el, atunci trebuie să plec”.

„Au plecat și au lăsat în urmă copii, soți, prieteni, părinți”

Ramona Strugariu o atacă frontal pe Elena Lasconi:

„Milioane de oameni au plecat așa, în treizeci de ani, dragă Elena. A fost, probabil, una dintre cele mai grele decizii ale vieții lor. Au plecat și au lăsat în urmă copii, soți, prieteni, părinți, oameni dragi, gospodării, o viață de om. Au plecat ca să asigure dreptul la supraviețuire sau la un trai cât de cât decent pentru cei pe care i-au lăsat acasă. Au plecat pentru că țara asta nu le-a putut oferi șansa de a crește profesional și oportunitatea de a trăi demn acasă. Au plecat să împânzească șantierele, câmpurile, dar și institutele de cercetare sau universitățile lumii cu la fel de multă deziluzie, teamă, regret, frustrare și furie”.

„Sunt și cei care, în toți acești ani, au trimis miliarde de euro către România. Sunt cei care, prin performanța lor, au contribuit din plin la buna reputație a României. Sunt cei care investesc acasă”.

„Nu sunt trădători. Au fost trădați în toate speranțele și așteptările lor. Nu au cerut nimic nimănui, nu i-a întrebat nimeni vreodată cât le e de rău sau de bine”.

Lasconi: „Interpretări”

„Am citit cu atenție interpretările pe care unii politicieni vechi au încercat să le dea unor declarații care au fost foarte clare”, a replicat Elena Lasconi, într-un răspuns trimis către HotNews.ro.

„Am spus foarte clar că diaspora este formată din oameni care își iubesc țara și că românii care trăiesc în afara granițelor sunt cel mai mare investitor în economia României”, a adăugat candidata USR la alegerile prezidențiale.

„Singurul meu copil trăiește în Franța, fratele meu și cei șapte nepoți pe care i-am văzut mai mult pe Skype trăiesc în Australia, am unchi și mătuși în Elveția, prieteni buni în Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii”, a adăugat ea.

„Tu le vorbești despre trădare, despre ușurința plecării, apoi îi inviți la vot și ai așteptarea să ne mai salveze o dată?”

Diaspora este „un subiect bun de campanie sau care flutură pe buzele politicienilor, din când în când”, notează Ramona Strugariu, și dă exemple:

„Ioan Rus le-a insultat soțiile și copiii: «România are trei milioane de oameni din forța activă în occident, dintre care un milion fierari betoniști, zidari, lucrează prin Europa. Au poate 1.500 euro salariu, de banii ăștia copiii se fac golani acasă și nevastă-sa c..vă. De 700 de euro vin acasă jumătate».

Ponta le-a cerut cotizații la bugetul de stat: «Avem o realitate, trei milioane din populația dinamică cu capacitate de muncă din România sunt în afara țării și nu plătesc niciun leu la sistemul social. Știu, se spune că trimit bani acasă, dar nu-i trimit la școli, la spitale, la drumuri, la pensii sau la șomaj. Îi trimit pe căi private, foarte bine acest lucru. Dar gândiți-vă, dacă cei trei milioane ar cotiza cu zece euro pe lună la bugetul social al României, ar fi o contribuție pe care am simți-o».

Tăriceanu le-a spus că își vând votul pentru un mic și o bere.

Tu le vorbești despre trădare, despre ușurința plecării, apoi îi inviți la vot și ai așteptarea să ne mai salveze o dată?”, mai scrie copreședinta REPER.

Cătălin Drulă sare în apărarea Elenei Lasconi

În schimb, Lasconi consideră că e ținta unor atacuri.

„Cu toții vom fi în următoarele luni ținta unor astfel de campanii de dezinformare și de manipulare. Am însă încredere în inteligența românilor, fie din țară sau din diaspora. Am încredere că românii vor înțelege că astfel de acțiuni au ca singur scop păstrarea actualului sistem politic ticălos, care acționează direct și prin interpuși pentru consolidarea lui. Adevărul va triumfa”, a spus Elena Lasconi.

În apărarea Elenei Lasconi a ieșit fostul președinte al USR Cătălin Drulă, care a spus că „atacul” REPER este bazat pe o afirmație „evident răstălmăcită”.

„M-aș fi așteptat la mai multă decență. Eu respect opțiunea celor 300 de mii de români care au votat Reper în 9 iunie. Dar mă întreb, dacă ar fi știut că Reper a primit zeci de mii de semnături de susținere de la PNL pentru a putea candida, ar mai fi votat la fel?Oare s-ar simți înșelați dacă ar ști că și pentru alegerile de acum, semnăturile de susținere sunt promise tot de la PNL (Reper neavând capacitatea de a le strânge)?”, a scris Drulă, miercuri seara, pe Facebook.

„Și că același PNL va oferi (din nou) susținere mediatică Reper, totul doar pentru a rupe cât mai multe voturi de la USR? Este evident că singura șansă de a opri PSD-PNL să stăpânească România încă 5 ani este susținerea Elenei Lasconi și a USR-ului. Orice fragmentare a votului reformist face doar jocurile lor. Nu vă lăsați amăgiți”, a mai scris Drulă.