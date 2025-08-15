„Nu vom avea un tratat aici, la Geneva”. 185 de țări au negociat o problemă majoră timp de zece zile dar nu au reușit să ajungă la un compromis

Luis Vayas Valdivieso a fost criticat pentru cum a condus negocierile pentru un tratat privind poluarea cu plastic. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit în noaptea de joi spre vineri să ajungă la un acord cu privire la un tratat pentru combaterea poluării cu plastic, care se agravează pe planetă, transmite France Presse.

„Nu vom avea un tratat privind poluarea cu plastic aici, la Geneva”, a spus vineri dimineață reprezentantul Norvegiei în cadrul ședinței plenare care s-a prelungit până la răsărit.

Puțin mai devreme, India și Uruguay spuseseră că negociatorii „nu au capacitatea de a ajunge la un consens”.

Forma de compromis prezentată la miezul nopții conținea încă peste o sută de puncte care trebuiau clarificate, după 10 zile de negocieri intense, dar șefii delegațiilor reuniți în sesiune informală nu au reușit să ajungă la un acord.

Viitorul negocierilor nu este clar la acest moment. Uganda a solicitat o nouă sesiune de negocieri la o dată ulterioară, iar comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall, a susținut că discuțiile de la Geneva au permis stabilirea „unei baze solide” pentru reluarea negocierilor.

Diplomatul ecuadorian Luis Vayas Valdivieso, care a prezidat negocierile și în discuțiile eșuate de la Busan, în Coreea de Sud, la sfârșitul anului 2024, ar urma să susțină o scurtă conferință de presă, potrivit reprezdntanților ONU.

Metodele și procedurile sale de negociere au fost sever criticate pe tot parcursul rundei diplomatice de la Geneva, dar adesea în mod anonim.

Teoretic, runda de negocieri CNI5-2, care a început la Geneva pe 5 august, trebuia să se încheie la miezul nopții ora locală (01.00 în România)

Rămân profund diviziuni între cele două tabere care s-au confruntat pe această temă.

„Ambițioasele”, printre care UE, Canada, Australia, multe țări din America Latină, Africa și insulare, vor să curețe planeta de plasticul care începe să o distrugă și afectează sănătatea umană și, mai ales, să reducă producția mondială de plastic.

De cealaltă parte, țările producătoare de petrol refuză orice restricție asupra producției de hidrocarburi, care stau la baza industriei plasticului, și orice interdicție a substanțelor nocive sau aditivilor periculoși.