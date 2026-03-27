Numărul mare de rachete Tomahawk lansate împotriva Iranului îngrijorează Pentagonul, scrie The Washington Post

Imagine de la lansarea unei rachete Tomahawk de pe distrugătorul USS Delbert D. Black al forțelor americane, în operațiunea împotriva Iranului, în martie 2026, dintr-o locație nedezvăluită. Credit: U.S Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Armata americană a lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk în patru săptămâni de război cu Iranul, uzând aceste arme de precizie într-un ritm care i-a alarmat pe unii oficiali ai Pentagonului și a provocat discuții interne despre cum să se pună la dispoziție mai multe astfel de echipamente, au declarat vineri surse pentru The Washington Post, relatează Reuters și Agerpres.

Pot trece până la doi ani până când o nouă rachetă Tomahawk să ajungă în stocul forțelor armate americane, fiecare costând 3,6 milioane de dolari, potrivit informațiilor publicate de The Post. Mai mult, bugetul Pentagonului de anul trecut includea fonduri pentru doar 57 dintre acestea.

Un oficial citat de The Post sub protecția anonimatului a declarat că numărul rachetelor Tomahawk din Orientul Mijlociu este „alarmant de scăzut”, iar un altul a spus că, dacă nu intervine nimeni, SUA ar putea rămâne curând fără aceste rachete în regiune.

Oficiali americani au declarat pentru The Post că administrația discută dacă rachete ar trebui aduse din alte părți ale lumii sau dacă trebuie construite altele noi.

Câte rachete Tomahawk ar avea SUA

Mark Cancian, consilier principal la Center for Strategic and International Studies, a spus că utilizarea a peste 800 de rachete Tomahawk lasă un „gol semnificativ în cazul unui conflict în Pacificul de Vest”, o referință la o posibilă invazie a Chinei în Taiwan.

Think tank-ul său a estimat că la începutul războiului din Iran Marina SUA ar fi putut avea la dispoziție aproximativ 3.100 de rachete. El a adăugat că „ar fi nevoie de câțiva ani pentru a reface” stocul pentru acestea.

Rachetele Tomahawk au fost folosite pentru prima dată de Statele Unite în 1991, în timpul Războiului din Golf, și au devenit de atunci un element de bază al forțelor lor militare.

Aceste rachete au o rază de acțiune de până la 1.600 de kilometri și pot fi lansate de pe nave de suprafață ale Marinei și de pe submarine, ceea ce reduce dependența de piloți care să pătrundă în spații aeriene bine apărate.

Casa Albă neagă vehement informațiile din presa americană

„Armata americană are stocuri de muniție și armament mai mult decât suficiente pentru a atinge obiectivele Operațiunii Epic Fury stabilite de președintele Trump” și „dincolo de acestea”, a declarat și Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, într-un comunicat transmis agenției Reuters, care a scris că nu a putut confirma independent informațiile publicate de The Washington Post.

„Cu toate acestea, președintele Trump s-a concentrat întotdeauna intens pe (întărirea) forțelor noastre armate și va continua să solicite contractorilor din domeniul apărării să construiască mai rapid arme fabricate în America, cele mai bune din lume”, se arată în declarația lui Leavitt.

Rugat să comenteze, Departamentul Apărării SUA (Pentagonul), pe care Trump l-a redenumit Departamentul de Război, a susținut că armata americană are tot ce îi trebuie pentru operațiune.

„Departamentul de Război are tot ce îi trebuie pentru a executa orice misiune la momentul și locul ales de președinte și în orice termen”, a precizat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o declarație pentru Reuters.