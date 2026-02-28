Ce nume are operațiunea americană din Iran

Avion de luptă de ultimă generație F-35 Lightning pe puntea portavionului Abraham Lincoln trimis de Donald Trump în Orientul Mijlociu. Foto: Seaman Daniel Kimmelman / AFP / Profimedia

Departamentul de Război al Statelor Unite a anunțat pe contul său de X care este numele operațiunii militare pe care o desfășoară împreună cu Israelul contra Iranului și care a început sâmbătă dimineață.

„OPERAȚIUNEA FURIE EPICĂ”, a scris Departamentul de Război într-un scurt mesaj pe X în care a fost inclus și steagul american.

OPERATION EPIC FURY 🇺🇸 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 28, 2026

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

Președintele american a spus într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare, că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran.

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”, a afirmat președintele american.