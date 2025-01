Numărul secretarilor de stat va fi redus la jumătate

Reorganizarea guvernamentală anunțată de Guvernul Ciolacu 2 va duce la o reducere a numărului de secretari de stat, potrivit unor surse guvernamentale. Pe lângă secretarii de stat din ministere sunt și președinții de autorități care au rang de secretari de stat. De la circa 120, numărul secretarilor va scădea la 53-55.

Guvernul are în lucru o analiză legată de reorganizare prin comasarea agențiilor și autorităților statului, a anunțat miercuri premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei întâlniri cu ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.

Ciolacu susține că va începe reorganizarea guvernamentală cu structurile din cadrul Secretariatului General al Guvernului, propunerile urmând să fie făcute în cursul acestei luni.

„Sunt anumite propuneri de comasări a acestor autorități de reglementare pe o practică europeană. Eu am făcut foarte multe comparații cu Germania, să vedem cum funcționează acolo și vom veni cu legi care vor modifica aceste lucruri. România are nevoie de o reformă structurală și ne-am asumat acest lucru toți trei co-președinții, împreună cu cei trei vicepremieri și veți vedea că o s-o ducem până la capăt”, a spus premierul.

Ciolacu susține că are deja o analiză asupra structurilor din subordinea sa și așteaptă propuneri de la partenerii de Coaliție.

„Primii pași îi va face prim-ministrul. Vom începe cu o reorganizare și o comasare a agențiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului și a aparatului propriu de funcționare a Guvernului. Eu voi face primul restructurări, cu care o să vin în cursul acestei luni, normal aștept ca și partenerii să facă propuneri și mai mult ca sigur săptămâna viitoare se va întâmpla acest lucru. O analiză proprie împreună cu șeful Cancelariei am făcut și știm ce avem de făcut”, a precizat Ciolacu.

Acesta spune că anul trecut a fost făcut cadrul legislativ care permite aceste comasări.

Aproape 40 de agenții și autorități, doar în subordinea Guvernului

Reamintim că Executivul va înființa, în perioada următoare, un departament pentru eficientizare guvernamentală, pe modelul inventat de Donald Trump, care va fi condus de premierul Marcel Ciolacu și de șeful Senatului, Ilie Bolojan, după cum a anunțat, recent, ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.

„Este o structură hibrid, în care coaliția și-a asumat această responsabilitate la cel mai înalt nivel, al conducătorilor de partide, să implementeze ceea ce au promis în programul de guvernare, să ofere un stat mai suplu”, a spus Tánczos Barna.

Ciolacu a anunțat că vrea înființarea acestui departament pe un model deja consacrat. Premierul se referea la anunțul președintelui ales al SUA, Donald Trump, că Elon Musk și Vivek Ramaswamy vor conduce un nou departament al eficienței guvernamentale.