Numele „eroului” care le-a salvat viața pasagerilor în fața atacatorului cu cuțitul din trenul spre Londra, dezvăluit

Huntingdon, Regatul Unit, pe 1 noiembrie 2025: Polițiștii intervin după un atac cu cuțitul în tren. FOTO: Toby Shepheard / Parsons Media / Eyevine / Profimedia

Samir Zitouni, în vârstă de 48 de ani, se află în stare critică după ce a încercat să-i protejeze pe pasageri în timpul atacului cu cuțitul de sâmbătă, din trenul companiei feroviare LNER care circula între Doncaster și London King’s Cross, scrie marți Sky News, anunțând astfel că identitatea bărbatului considerat erou a fost dezvăluită.

„Curajul extraordinar” al angajatului LNER care a intervenit în tren în timpul atacului de sâmbătă cu cuțit a fost lăudat de compania acestuia.

Samir Zitouni, cunoscut și sub numele de Sam, se lupta luni seară pentru viața lui după ce a încercat să-l oprească pe atacatorul cu cuțitul care i-a vizat pe pasagerii din trenul aglomerat.

El a fost rănit în timp ce a încercat să le protejeze viața pasagerilor în timpul atacului de sâmbătă, de la ora locală 18:25, în trenul LNER care mergea pe ruta Doncaster – London King’s Cross.

Adjunctul șefului Poliției Britanice de Transport (BTP), Stuart Cundy, a declarat că imaginile de pe camerele de supraveghere din tren au arătat că acțiunile bărbatului „au fost eroice și, fără îndoială, au salvat viețile oamenilor”.

Operatorul trenului a precizat că acesta este un „membru valoros” al personalului său de peste 20 de ani, lucrând la bord drept gazdă pentru îmbunătățirea experienței clienților.

David Horne, director general în cadrul LNER, a declarat: „Într-un moment de criză, Sam nu a ezitat să intervină pentru a-i proteja pe cei din jur. Acțiunile lui au fost incredibil de curajoase și suntem foarte mândri de el și de toți colegii noștri care au acționat cu atâta curaj în acea seară. Gândurile și rugăciunile noastre rămân alături de Sam și familia lui. Vom continua să îi sprijinim și îi dorim o recuperare completă și rapidă.”

Familia acestuia a transmis, de asemenea, un mesaj, mulțumindu-le celor care le-au arătat „sprijinul copleșitor” pe care l-au primit și care l-au nimit pe Sam „erou”.

„Am fost profund emoționați de valul de dragoste și bunătate arătat lui Sam și de numeroasele urări de bine pentru recuperarea lui. Îngrijirea oferită de spital și sprijinul colegilor săi de la LNER au fost incredibile. Suntem extrem de mândri de Sam și de curajul său. Poliția l-a numit erou sâmbătă seara, dar pentru noi, el a fost întotdeauna un erou”, a precizat familia bărbatului.

Ancheta poliției

Un bărbat, Anthony Williams, în vârstă de 32 de ani, fără domiciliu stabil, a fost acuzat de 11 fapte penale, inclusiv de tentativă de omor, pentru atacul cu cuțitul de sâmbătă, dar și pentru un alt atac anterior, efectuat la o stație din estul Londrei.

Poliția Britanică de Transport a precizat că Williams a fost acuzat de tentativă de omor și deținere de arme albe în legătură cu un incident petrecut în zorii zilei de 1 noiembrie, într-un tren operat de compania Docklands Light Railway.

O victimă a suferit leziuni la față după ce a fost atacată cu un cuțit într-un tren la stația Pontoon Dock, a adăugat poliția.

Suspectul, identificat ulterior ca fiind Williams, părăsise locul înainte de sosirea poliției.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a declarat că poliția din Cambridgeshire investighează dacă același bărbat a comis „alte infracțiuni” în trecut.

Ofițerii efectuează în prezent o anchetă privind incidentele de vineri și sâmbătă.

Williams a fost arestat preventiv luni, când a apărut în fața Tribunalului Magistraturii din Peterborough.