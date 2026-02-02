Numele unui spațiu destinat sportivilor la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, schimbat din „Ice House” în „Winter House”: „E regretabil că termenul nu poate fi acceptat din cauza acțiunilor unor indivizi”

Oficialii olimpici ai Statelor Unite au schimbat numele unui spațiu destinat sportivilor la Jocurile de la Milano-Cortina, de la „Ice House” la „Winter House”, după protestele din Minneapolis soldate cu împușcarea mortală a doi cetățeni americani de către agenți ai Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE), potrivit Reuters.

Locația, promovată de Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite (USOPC) ca un „spațiu dedicat sportivilor”, este un hotel de tip boutique în inima orașului Milano unde patinatori, hocheiști, sportivi de viteză și familiile lor se pot întâlni și relaxa în timpul Jocurilor.

„Conceptul nostru de ospitalitate a fost gândit ca un spațiu privat, fără factori de distragere, unde sportivii, familiile și prietenii lor se pot reuni pentru a celebra experiența unică a Jocurilor de iarnă”, au transmis U.S. Figure Skating, USA Hockey și US Speedskating într-o declarație comună. „Acest nume reflectă viziunea noastră și face legătura atât cu sezonul, cât și cu evenimentul.”

Potrivit USOPC, Winter House va găzdui o serie de activități, inclusiv întâlniri cu campioni și legende olimpice, ceremonii de celebrare a medaliilor, evenimente de tip watch party și acțiuni organizate de sponsori. Spațiul nu va fi deschis publicului, însă va fi prezentat de NBC în transmisiunile sale de la Jocuri.

Sub o amplă operațiune federală de control al imigrației, președintele Donald Trump a trimis aproximativ 3.000 de ofițeri în zona Minneapolis, un număr de cinci ori mai mare decât efectivele Poliției din oraș, care patrulează străzile în echipament tactic. Doi cetățeni americani au fost împușcați.

„Cred că este o decizie înțeleaptă”, a spus patinatoarea americană Amber Glenn jurnaliștilor după antrenamentul de luni de la Milano. „Este regretabil faptul că termenul ICE nu poate fi acceptat din cauza a ceea ce se întâmplă și a implicațiilor acțiunilor unor indivizi. În țara mea, este foarte supărător și greu de privit. Nu îmi pot imagina cum se simt cei afectați direct. Așa că mi se pare înțelept să schimbăm chiar și un lucru atât de mic precum un nume dacă asta poate face pe cineva să se simtă mai confortabil.”

ICE provoacă un scandal politic în Italia

Vestea despre trimiterea agenţilor ICE a provocat o reacţie negativă în Italia. Primarul din Milano, Giuseppe Sala, a declarat că aceştia nu sunt bineveniţi. Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a fost chemat în Parlament pentru a da explicaţii despre această trimitere.

Agenţii ICE care vor fi detaşaţi la Milano nu fac parte din aceeaşi unitate ca agenţii de imigrare care desfăşoară acţiuni de represiune în Minnesota şi în alte oraşe din SUA.

Homeland Security Investigations, o unitate ICE care se ocupă cu infracţiunile transfrontaliere, trimite frecvent ofiţeri la evenimente internaţionale, precum Jocurile Olimpice, pentru a asigura măsurile de pază. Braţul ICE care se află în prima linie a represiunii imigraţiei în SUA este cunoscut sub numele de Enforcement and Removal Operations (Operaţiuni de aplicare a legii şi expulzare) şi nu există indicii că ofiţerii săi ar fi trimişi în Italia.

Jocurile Olimpice încep la 6 februarie cu o ceremonie de deschidere la care vor participa vicepreşedintele SUA, JD Vance, şi secretarul de stat, Marco Rubio.