NYPD continuă vânătoarea pentru asasinul care a șocat New York-ul / Prima explicație pentru mesajul cu care a inscripționat cartușele

Înarmată cu un dosar în creștere de indicii, poliția din New York (NYPD) cerceta vineri înregistrările de supraveghere și solicita ajutorul publicului în căutarea atacatorului mascat care l-a împușcat pe un director al companiei UnitedHealth în centrul orașului, relatează agenția Reuters.

Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, CEO-ul diviziei de asigurări a UnitedHealth și tată a doi copii, a fost împușcat din spate miercuri dimineață, într-un atac pe care poliția l-a descris drept îndrăzneț și deliberat. Crima a avut loc chiar înaintea conferinței anuale a investitorilor companiei, organizată la hotelul Hilton de pe Sixth Avenue.

Poliția a făcut publice mai multe fotografii ale suspectului, surprinse de camerele de securitate din diferite locuri, pe durata șederii criminalului în New York. Suspectul nu a fost încă identificat public, fiind văzut ultima dată mergând pe o bicicletă electrică spre Central Park.

Poliția a oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații care să conducă la arestarea și condamnarea suspectului.

Asasinul a inscripționat cartușele cu un mesaj

Pe cartușele găsite la locul crimei erau gravate cuvintele „deny” (refuză), „defend” (apără) și „depose” (destituie), au declarat surse din poliție pentru mai multe televiziuni și publicații din SUA. Un purtător de cuvânt al NYPD a refuzat să comenteze aceste informații.

Aceste cuvinte evocă titlul cărții scrise în 2010 de autorul Jay Feinman, care critică industria asigurărilor: „Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It” (Amână, Neagă, Apără: De ce companiile de asigurări nu plătesc despăgubiri și ce puteți face în acest sens).

Feinman, profesor emerit la Facultatea de Drept a Universității Rutgers, nu a dorit să comenteze situația.

UnitedHealth este cel mai mare asigurator de sănătate din SUA, oferind polițe pentru zeci de milioane de americani, care plătesc mai mult pentru servicii medicale decât locuitorii oricărei alte țări dezvoltate. Thompson s-a alăturat UnitedHealth în 2004 și a devenit CEO al UnitedHealthcare, o divizie a UnitedHealth Group, în aprilie 2021.

Bărbatul a venit cu un autobuz la New York cu mai multe zile înainte de comiterea crimei

Anchetatorii cred că suspectul a ajuns în New York pe 24 noiembrie, venind cu autobuzul din Atlanta, conform CNN, care citează surse din forțele de ordine. Suspectul s-a cazat la un hostel din oraș, folosind o identitate falsă și plătind cu numerar.

CNN, citând surse din poliție care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza anchetei în desfășurare, a mai transmis că detectivii consideră că atacatorul avea experiență cu arme de foc, judecând după modul lent și deliberat în care a executat împușcătura.

Înregistrările video de securitate arată atacatorul, purtând un hanorac cu glugă, mască de schi și un rucsac gri, apropiindu-se din spate de Thompson, ridicând pistolul și trăgând în spatele acestuia.

Poliția a declarat că atacatorul a ajuns în fața hotelului cu câteva minute înainte de sosirea lui Thompson și a așteptat ca acesta să treacă înainte de a trage, ignorând alți trecători.

NYPD nu reușește să îl găsească pe ucigașul directorului UnitedHealth, în pofida sistemului de supraveghere din oraș

Reporterul John Miller de la CNN, un fost comisar adjunct al NYPD, a relatat că poliția a găsit un telefon într-o alee prin care atacatorul a fugit, precum și o sticlă de apă pe care acesta o cumpărase cu câteva minute înainte de atac.

O amprentă de pe sticla de apă era prea ștearsă pentru a oferi indicii suplimentare despre atacator, potrivit The New York Times, care citează un oficial cu vechime în forțele de ordine.

New York-ul are unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere dintre marile orașe americane, în mare parte dezvoltat după atacurile din 11 septembrie 2001, a declarat Felipe Rodriguez, fost sergent detectiv al NYPD și profesor asociat la Colegiul de Justiție Penală „John Jay” din New York.

Orașul dispune de mii de camere, ale căror fluxuri pot fi monitorizate în timp real și revizuite ulterior, cu ajutorul unui software de recunoaștere facială.