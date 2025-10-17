O a treia persoană a murit în urma exploziei dintr-un bloc din Rahova

Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că bilanțul deceselor în explozia dintr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a urcat la 3.

„A mai fost identificată o a treia victimă, surprinsă sub dărâmături, respectiv sub un planșeu de beton de la etajul 6“. Aceasta nu prezintă semne vitale.”, a anunțat și Departamentul pentru Situații de Urgență.

Alte 13 persoane sunt rănite, fiind duse la șase spitale din București.

Bilanțul victimelor a ajuns la 17 persoane. 12 dintre acestea au legătură directă cu explozia și 3 au fost victime coletareale, potrivit lui Bogdan Oprița, şeful UPU-SMURD Bucureşti.



Două persoane se află în stare gravă. Un adolescent de 17 ani este intubat și internat la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Trei persoane au murit. Cea mai recentă persoană decedată a fost găsită sub dărâmături de echipele care fac operațiunea de căutare-salvare, a precizat șeful DSU, Raed Arafat.