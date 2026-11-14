O actriță care a făcut furori în serialul „Yellowstone” dezvăluie că locuiește într-o rulotă după ce a părăsit Hollywood

Actrița americană Dawn Olivieri, care a jucat-o pe manipulatoarea Sarah Atwood în serialul „Yellowstone”, a dezvăluit că a adoptat un stil de viață radical mai simplu, după ce a renunțat la Los Angeles pentru a se muta la o fermă de 160 de acri din zona rurală a statului Arkansas, relatează revista People.

Actrița în vârstă de 45 de ani a povestit într-un interviu acordat pentru Fox News Digital că o perioadă îndelungată fără angajamente profesionale majore a făcut-o să fie deziluzionată de viața de la Hollywood.

„Nu-mi picau pur și simplu ofertele din telefon. Am trecut printr-o perioadă de secetă profesională și mi-am spus: «Wow, deci asta e o iluzie». Am început, într-un fel, să văd dincolo de aparențe, iar odată ce am reușit să trec dincolo de acest văl, mi-am dat seama, chiar în acel moment, că trebuie să iau niște decizii în privința vieții mele, decizii care să mă facă fericită”, a explicat ea.

„Viața nu înseamnă întotdeauna să stai cu ochii pe telefon, să-ți pierzi puterea și să aștepți ca cineva să te angajeze”, a subliniat aceasta.

Olivieri a spus că situația a făcut-o să își pună o întrebare: „«Dacă aș câștiga mulți bani și aș avea succes, ce aș face cu ei?». Ei bine, m-aș muta la țară și mi-aș lua cai… Așa că am făcut toate astea fără să am nimic. Ceea ce nu era tocmai partea de vis a poveștii, dar, în realitate, era ceea ce trebuia să se întâmple dintotdeauna, pentru că m-am îndreptat către propria mea autenticitate”.

Dawn Olivieri în 2022, în perioada în care a jucat în serialul „Yellowstone”, FOTO: Omar Vega / Getty images / Profimedia

Actrița a părăsit Hollywood de patru ani

Olivieri a plecat din Los Angeles în 2022 și a cumpărat o proprietate de 160 de acri (64,7 hectare) în apropierea localității Mena din Arkansas. În anul următor a înființat „Moon Mountain Sanctuary and Rescue”, o organizație nonprofit care salvează și reabilitează sute de cai și alte animale.

Într-un interviu separat acordat recent podcastului „Let’s Talk Local”, actrița a dezvăluit că locuiește într-o rulotă amplasată pe proprietate.

„Cred că, în acel moment, am devenit o ființă umană mai bună”, a subliniat Olivieri în noul interviu acordat Fox News, referindu-se la decizia de a părăsi California.

„Cu siguranță, am devenit o actriță mai bună. Am început să lucrez mult mai mult decât o făceam atunci când eram în Los Angeles, așteptând să apară un rol, așteptând telefonul”.

Olivieri a obținut primul său rol important, cel al personajului Lydia în serialul SF „Heroes” produs de NBC, înainte de a o interpreta pe Monica Talbot în serialul „House of Lies”, difuzat de Showtime.

A fost remarcată de apreciatul regizor american Taylor Sheridan, care a ales-o pentru rolul exploziv al Sarei Atwood, pe care a jucat-o timp de 10 episoade în Yellowstone. Ea a avut apariții episodice și alte seriale create de Sheridan, precum „1883”, „Lioness” și „The Madison”.