O actriță celebră spune că e mai liniștită trăind ca mamă în Dubai, decât la New York sau Los Angeles

Actrița americană Lindsay Lohan spune că are mai puține griji și îi este mai ușor să-și respecte rutina de mamă în timp ce locuiește în Dubai, relatează Business Insider.

Lohan, care anunțase în 2023 că este însărcinată, a adus pe lume un fiu, Luai, în iulie 2023, împreună cu soțul ei, Bader Shammas, un finanțist și bancher născut în Kuweit. Cei doi s-au cunoscut în Dubai formează un cuplu din 2020 și s-au căsătorit în 2022.

„Îmi place să am o rutină și îmi plac programele. Așa că, rutina mea de dimineață [este]: mă trezesc, scriu în jurnal, sorb ceaiul meu verde, iau micul dejun cu fiul meu. Și apoi Pilates, mă asigur că nu ratez [ședințele]” a povestit Lohan într-un interviu publicat marți de revista Elle.

Ea a explicat că, de când a devenit mamă, viața ei de zi cu zi se învârte în jurul familiei și mai ales în jurul fiului ei.

„Totul ține de echilibru și, cum spuneam, de rutină. Mai ales când ai un copil, rutina este cel mai important lucru. Și orice rutină are el, trebuie să mă adaptez la ea”, a spus actrița care la un moment dat era una dintre cele mai căutate nume la Hollywood.

Lohan spune că e greu ca mamă la Hollywood

Ea a explicat în noul interviu că îi este dificil să își mențină rutina ori de câte ori se află în Los Angeles, din cauza fotografilor paparazzi.

„E greu în Los Angeles. Chiar și când îl duc pe fiul meu în parc, mă stresez. Mă gândesc: ‘Sunt fotografi?’. În New York, nu sunt griji; nimeni nu ne deranjează. Fiecare are treaba lui”, a spus Lohan.

Ea a declarat că preferă momentele de liniște în New York, dar că Los Angeles, orașul din statul California care găzduiește Hollywood, are și părți bune – cum ar fi „tot acel spațiu”.

„Dar, pe măsură ce spun asta, îmi dau seama că partea amuzantă este că în Dubai am toate aceste lucruri. Am intimitate, am liniște, am spațiu. Nu trebuie să-mi fac griji acolo; mă simt în siguranță”, a declarat Lohan.

Actrița s-a mutat în Dubai cu mai bine de un deceniu în urmă

Lohan s-a mutat în Dubai în 2014, retrăgându-se din lumina reflectoarelor de la Hollywood după ani întregi de expunere publică intensă. Business Insider amintește că în Emiratele Arabe Unite, este ilegal să fotografiezi sau să filmezi pe cineva fără consimțământul său, chiar și în spații publice.

Într-un interviu acordat revistei Bustle în luna martie a anului trecut, Lohan a relatat că a părăsit SUA pentru că simțea că munca ei era umbrită de atenția paparazzi.

„Simt că toată treaba asta a căpătat o viață proprie. De aceea am vrut să dispar. M-am gândit: ‘Dacă nu există o poveste, atunci nu se vor concentra exclusiv pe munca mea’”, a spus Lohan.

Lohan nu este singura celebritate de la Hollywood care a vorbit despre plecarea din Los Angeles din cauza problemelor legate de siguranță și respectarea vieții private.

Jessica Biel și Justin Timberlake au părăsit orașul pentru a-și proteja copiii de paparazzi. Din 2018, cei doi locuiesc în mare parte în statele Tennessee și Montana.

Richard Gere a declarat la rândul său că este mai fericit ca oricând după ce a părăsit SUA, însă el a luat decizia din cauza dorinței de a-i permite soției sale să fie mai aproape de familia ei.