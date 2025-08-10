O actriță spune că a fost invitată de Donald Trump la întâlnire chiar în ziua în care i-a venit decizia de divorț. „Pun pariu că are oameni care caută o divorțată drăguță”

Actrița britanică Emma Thomspon, distinsă de-a lungul carierei cu Premii Oscar și Bafta, susține că în 1998 a fost invitată la o întâlnire de actualul președinte al SUA, Donald Trump, chiar în ziua în care i-a fost confirmat divorțul, relatează The Guardian.

Thompson a povestit că în 1998 se afla în rulota ei la filmările pentru „Primary Colors”, o satiră bazată pe ascensiunea politică a fostului președinte american Bill Clinton, când i-a sunat telefonul.

„Era Donald Trump”, a spus actrița în fața publicului prezent la festivalul de film de la Locarno, din Elveția, unde a primit distincția Leopard Club pentru întreaga carieră.

„Am crezut că este o glumă”

„A spus: «Bună, sunt Donald Trump». Am crezut că este o glumă și am întrebat: «Cum vă pot ajuta?». Poate avea nevoie de indicații de la cineva”, a povestit Emma Thompson.

„Apoi a spus: «Mi-ar plăcea foarte mult să vii să stai în una dintre locațiile mele frumoase. Poate că am putea lua cina». Am spus: «Ei bine, asta e foarte drăguț. Mulțumesc foarte mult. Voi reveni»”, a mai povestit Emma Thompson.

La acea vreme, Trump tocmai se despărțise de a doua sa soție, Marla Maples. Thompson tocmai își finalizase divorțul de Kenneth Branagh.

Abia ulterior a remarcat momentul. „Mi-am dat seama că decretul meu de divorț venise pe parcursul acelei zile”, a spus ea sâmbătă. „Pun pariu că are oameni care caută o divorțată drăguță pe care să o scoată la braț”, a mai declarat Emma Thompson.

„Și a găsit numărul din rulota mea”, a glumit actrița.

Emma Thompson, susținătoare a laburiștilor de-o viață, care a sprijinit public campaniile electorale ale lui Jeremy Corbyn din 2017 și 2019, este totodată o activistă de mediu de renume, care a militat și pentru drepturile refugiaților și ale femeilor.

Artista a spus publicului de la Locarno că ar fi putut influența geopolitica dacă ar fi acceptat propunerea actualului președinte al SUA. „Aș fi putut ieși la o întâlnire cu Donald Trump și apoi aș fi avut o poveste de spus”, a afirmat ea. „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”, a conchis Thompson.