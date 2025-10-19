O altă gravidă a murit imediat după ce a născut la spitalul privat din Constanța, în urmă cu opt ani. Ce s-a întâmplat de atunci

O mamă în vârstă de 29 de ani a murit, la Constanța, la scurt timp după ce a născut, în spitalul privat Armonia. În urmă cu opt ani, o altă tânără a murit, tot după ce a născut în același spital privat. Se numea atunci Isis. HotNews a vrut să afle în ce stadiu este acest dosar.

De aproape 8 ani, familia Teodorei Mocanu așteaptă ca ancheta penală în acest caz, în care doi medici au calitatea de suspecți, să stabilească dacă ea a murit din cauza unei greșeli medicale.

„În ianuarie anul viitor, eventuala răspundere penală riscă să se prescrie”, spune Flavia Tutovanu, avocata familiei, într-un dialog cu HotNews.

HotNews a încercat în repetate rânduri să obțină o reacție din partea clinicii, inclusiv după decesul Mădălinei, de săptămâna trecută, însă fără succes.

Spitalul Armonia, din județul Constanța, este în mijlocul unui control al MinisteruluI Sănătății, care vrea să verifice modul în care a primit autorizația de funcționare. Este un control extins, care survine după decesul unei tinere de 29 de ani – Mădălina, o tânără din județul Giurgiu, care avea o sarcină cu risc și a suferit complicații după naștere.

Un prim control al Ministerului Sănătății a scos la iveală că spitalul nu are secție de Anestezie – Terapie Intensivă și că este încadrat ca maternitate de gradul II, care poate gestiona doar paciente fără complicații, potrivit raportului Ministerului Sănătății, obținut și consultat de HotNews.

În repetate rânduri, HotNews a încercat să ia o reacție de la clinică. Spitalul privat a reacționat pe Facebook, unde a afirmat că este „autorizat și complet echipat, inclusiv cu secție ATI, complet echipată și perfect funcțională”.

A fost singurul mesaj al spitalului privat Armonia. Spitalul se numește asa din 2021. Înainte se numea spitalul Isis, iar sub acest nume a ajuns în centrul atenției, în 2018.

În dimineața zilei de 24 ianuarie 2018, Teodora Mocanu (35 de ani), murea la Spitalul Județean din Constanța, în urma unei hemoragii masive suferite după ce a născut un copil sănătos la spitalul privat Isis, redenumit, între timp, Armonia. Avea acasă un băiețel de 5 ani, iar pe cel de al doilea a apucat să îl țină în brațe doar câteva minute. Teodora a murit a doua zi, la Spitalul Județean, unde a fost transferată.

Dosarul a stagnat 4 ani la Tribunalul Constanța

După moartea Teodorei, familia a făcut plângere penală, dar și o plângere la Colegiul Medicilor.

În primii 4 ani, dosarul a stagnat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, spune, într-un dialog cu HotNews, Flavia Tutovanu, avocata familiei Mocanu.

Strămutat, „după solicitările noastre repetate”, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dosarul se află astăzi, la peste 7 ani de atunci, în etapa administrării de probe, spune avocata. Doi medici – unul dintre ginecologii care au asistat-o la naștere și radiologul care a monitorizat-o imagistic pe parcursul sarcinii – au calitatea de suspecți în dosar.

Dispusă acum 2 ani, expertiza medico-legală nu este gata

Odată cu strămutarea dosarului de la Constanța la București, s-a dispus, tot la cererea familiei, și o nouă expertiză medico-legală, efectuată, de data aceasta, la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

„Astfel, după 7 ani, Parchetul încă administrează probe. Mai precis, suntem în faza de expertiză medico-legală, raport care s-a dispus acum aproximativ 2 ani de zile, dar care nu este încă finalizat”, spune avocata Flavia Tutovanu.

Ea adaugă că efectuarea expertizei a fost îngreunată de examenul histopatologic, „a cărui efectuare a durat un an și jumătate, în ciuda solicitărilor noastre de urgentare. Acest lucru a fost motivat de lipsa infrastructurii și personalului de specialitate insuficient din cadrul INML.”

Parchetul „nu a considerat să amendeze INML pentru această durată excesivă, deși am solicitat și acest lucru”, mai spune avocata familiei Mocanu.

Teodora Mocanu, fotografiată cu câteva luni înainte de tragedie. Foto: Arhivă personală

„Realist juridic, nu prea mai sunt șanse să nu se prescrie”

Acum, Flavia Tutovanu consideră că „realist juridic, nu prea mai sunt șanse ca acest dosar să nu se prescrie. În acest moment discutăm despre suspecți, nu despre inculpați. Sunt proceduri juridice și acestea care consuma timp, ori nu cred că ne vom încadra în timpul acesta scurt, rămas până la prescripție (finalul lunii ianuarie – n.red.)”.

„La anul, în 2026, se va prescrie răspunderea penală, împlinindu-se termenul de prescripție ca urmare a deciziilor Curții Constituționale. Termenul este de 8 ani de la momentul săvârșirii faptei, așa se calculează”, spune avocata familiei Mocanu.

Mai exact, conform legii, o faptă penală se prescrie în 8 ani dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune este închisoare mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani. Termenul de prescripție începe să curgă de la data săvârșirii faptei – 24 ianuarie 2018.

În această situație, va rămâne în picioare acțiunea civilă: „Părțile civile vor avea dreptul să își recupereze prejudiciul și să le fie acordate despăgubiri.”

Dar, subliniază avocata familiei, trebuie avut în vedere că „și acest lucru va mai dura ani de zile.”

Însă concluziile din expertiza medico-legală, al cărei rezultat este așteptat în toamna aceasta în dosarul penal, pot influența și cauza civilă: „Așteptăm cu interes finalizarea expertizei, care, coroborată cu probele de la dosarul cauzei, să certifice vinovăția personalului medical implicat, astfel încât chiar în situația împlinirii termenului de prescripție, să discutăm despre o admitere a acțiunii civile, cu o obligație de reparare a prejudiciului, ca urmare a săvârșirii infracțiunii.”

„Și o justiție tardivă va reprezenta o formă de dreptate”

După acest drum de aproape 8 ani, avocata familiei Mocanu spune că, din punctul de vedere al duratei îndelungate, dosarul Teodorei nu reprezintă o excepție, ci mai degrabă o regulă: „Procedurile judiciare, penale, mai ales în cazurile de culpă medicală, sunt sinuoase. Se întind pe parcursul multor ani. De regulă, depășesc 5 ani. Și destule dosare de acest gen au ajuns la prescripția răspunderii penale, dat fiind termenul scurt, acesta de 8 ani.”

Avocata familiei Mocanu consideră însă că „și o justiție tardivă va reprezenta o formă de dreptate după cazul acesta”.

„Să nu uităm că defuncta avea doi copii. Pe unul nu a apucat să îl țină în brațe decât câteva minute. Mai sunt soțul, părinții. Sunt destule părți civile care au dreptul să fie despăgubite ca urmare a acestui grav incident medical”, încheie Flavia Tutovanu.

Ce s-a întâmplat la Colegiul Medicilor

Colegiul Medicilor a decis, tot în urma unei sesizări a familiei, să sancționeze cu vot de blam doi ginecologi care au asistat-o pe Teodora la naștere.

Medicul radiolog care este acum suspect în dosar, alături de unul dintre cei doi ginecologi, nu a ajuns în Comisia de disciplină a Colegiului.

Chiar dacă, faptic, este o sancțiune simbolică, votul de blam e considerat „o rușine” în lumea medicală și poate indica existența unei culpe medicale, a explicat o sursă medicală, pentru HotNews.

Sancțiunea a fost decisă în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după ce, inițial, Colegiul teritorial Constanța nu a aplicat nicio sancțiune în acest caz, iar familia Teodorei a contestat decizia, au declarat surse medicale pentru HotNews.

Oficial, Colegiul Medicilor a refuzat să ofere, la solicitarea HotNews, informații despre această cercetare disciplinară, invocând faptul că „nu se încadrează în categoria autorităților sau instituțiilor publice obligate să furnizeze informații în temeiul Legii nr. 544/2001”.

Foto: Focus Press