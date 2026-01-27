O altă schimbare la PRO TV, în aceeași zi în care au fost anunțate ce seriale turcești îi iau locul lui Cătălin Măruță. Decizia e valabilă de mâine

După ce PRO TV a anunțat că serialele „La marginea lumii” şi „Leyla” vor fi cele care vor intra după-amiaza, începând din 9 februarie, de la orele 14.00, respectiv 15.00, iar emisiunea „Lecții de viață” se mută la ora 16.00, postul tv a mai făcut o mutare, de data asta în intervalul de seară, informează PaginadeMedia.

La numai două săptămâni de la debut serialul „Tătuțu”, cu George Mihăiță, îşi schimbă ora de difuzare. Începând din această săptămână, miercuri, Tătuţu a fost împins o oră mai târziu , de la 21.30 în loc de 20.30. Înaintea serialului dramatic, Pro TV a programat serialul Las Fierbinţi, cu episoade mai vechi, scrie PaginadeMedia.

Motivul: audiențele slabe față de emisiunea Power Couple de la Antena 1.

Tătuțu, sezonul 2

Sezonul 2 din Tătuțu a debutat pe 14 ianuarie la PRO TV. În acest sezon, Tătuțu’ va trebui să ardă totul în urma lui, în încercarea de a-și pierde urma, după ce rivalitatea sa cu Nelu Stavrositu a luat o cu totul altă amploare. „M-ai băgat în dușmănie pă viață cu Stavrositu!”, îi va reproșa el lui Mircea, după ce Rona, fiica inamicului său, a căzut victimă luptei dintre ei doi.

Fugit la Constanța, Bebe Măcelaru va căuta susținerea și protecția lui Sandu Tobă. Însă, știind că în lumea lor faptele cântăresc mai mult decât vorbele, își va asigura un garant puternic, amenințându-l pe fratele lui, preotul Petre. „Măcelarule, poliția e pe urmele tale, Stavrositu la fel. Zi unde e frate-miu, că pun imediat garda pe urmele tale, n-ai înțeles?!”, va răbufni Constănțeanu. „Am frică de Dumnezeu, chiar dacă am făcut rele. Dar mai mare frică am de ce e pe pământul ăsta, Sandule. Și dacă nu mă înțeleg cu tine să-mi ții partea când am belele, ce să fac, o să-l mierlesc pe frate-tu, dar moartea lui o să se pună la tine, nu la mine”, îi va explica Bebe.