„O cacealma periculoasă”: Mark Carney le amintește separatiștilor canadieni de exemplul Brexit

Premierul canadian Mark Carney a descris mișcarea separatistă din provincia bogată în petrol Alberta drept „o cacealma periculoasă” care amintește de votul pentru Brexit din Marea Britanie, relatează CNBC.

Vorbind cu jurnaliștii la Ottawa, Carney a împărtășit ceea ce el a numit „o observație bazată pe experiență”.

„În aceste chestiuni legate de separare, se susține adesea că «votați pentru asta și nu aveți nimic de pierdut. Votați pentru asta și ne vom consolida poziția în negocierile viitoare». Este o cacealma foarte periculoasă”, a declarat el.

„Am văzut direct ce s-a întâmplat în Regatul Unit, unde ideea era «votați pentru asta, va fi ceva moderat și apoi vom negocia». Iar ei încă încearcă, la 10 ani distanță, să repare ceea ce oamenii nu credeau că votează, dar cu care s-au trezit în cele din urmă”, a continuat el.

Referendum pentru „rămânerea” în Canada

Comentariile sale vin după Danielle Smith, premierul provinciei Alberta, a anunțat săptămâna trecută planuri pentru organizarea unui referendum privind rămânerea provinciei în cadrul Canadei. Rezultatul referendumului nu ar însemna automat inițierea demersurilor oficiale de separare.

În schimb, dacă votul este favorabil, ar urma să fie inițiată o a doua consultare al cărei rezultat va fi considerat cu caracter obligatoriu.

Votul, anunțat după luni de campanie desfășurată de separatiștii din Alberta, este așteptat să aibă loc în toamnă.

Susținătorii mișcării separatiste „Stay Free Alberta” au declarat că au strâns peste 300.000 de semnături în sprijinul cauzei lor, făcându-și campanie pe percepția că Alberta a fost neglijată de guvernul federal de la Ottawa.

Mark Carney a văzut din primul rând efectele Brexit

Carney, care a devenit prim-ministru al Canadei anul trecut, a ocupat funcția de guvernator al Băncii Angliei între 2013 și 2020.

În 2016, în timpul mandatului său la conducerea băncii centrale de la Londra, britanicii au votat la limită pentru ieșirea din Uniunea Europeană, într-un referendum profund diviziv.

După vot, lira sterlină s-a prăbușit în raport cu alte valute majore și încă nu a revenit la nivelurile de dinainte de Brexit. Bursa de la Londra și investițiile străine directe au avut de suferit de asemenea în urma votului.

Televiziunea financiară CNBC notează că Marea Britanie, care a ieșit oficial din UE în 2020, continuă să se confrunte cu o serie de consecințe economice.

Unii economiști estimează că Brexit-ul a redus Produsul Intern Brut al țării cu până la 8% până anul trecut, ieșirea din Uniunea Europeană fiind indicată drept un factor care a slăbit dinamica ocupării forței de muncă, productivitatea și investițiile din țară.