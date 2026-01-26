O carte din aur, în licitație la Artmark, de la numai 100 de Euro. Expoziția prezintă și „Visul Unirii: Cărți-document ale României moderne”, cu intrare liberă

Artmark anunță o nouă „Licitație de Carte Rară și Autografe, din cinci colecții istorice”. Strălucește, la propriu, între alte peste 270 de cărți excepționale pentru orice pasionat bibliofil, „Cartea de Aur (Il Libro d’Oro)”, care transformă istoria omenirii într-un obiect de colecție de lux: fiecare pagină este gravată pe foiță de aur de 24 k, puritate 999,9. Fiecare gravură cântărește 1 gram, greutatea în aur a cărții fiind, așadar, de 20 de grame. Realizată într-un tiraj limitat, exemplarul din licitație are un preț de pornire de numai 100 de euro, de peste 25 de ori mai mic față de valoarea din piață, propunând, astfel, o întâlnire surprinzătoare între cultură, istorie și valoare pură.

Această licitație de carte marchează, totodată, inaugurarea unei expoziții speciale dedicate Unirii Principatelor Române. Data de 24 ianuarie 1859 rămâne un reper fundamental al istoriei României, momentul în care alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor și al Țării Românești, după alegerea sa în Moldova (5 ianuarie), a consfințit nașterea statului român modern.

Cu această ocazie, sunt prezentate publicului volume-document care au modelat conștiința istorică, politică și culturală a României moderne: „Scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri” (ediție princeps, 1884) – documente de surprind dialogul pasionat dintre doi martori direcți ai vremii, „Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul” de Nicolae Bălcescu, ediție îngrijită de Alexandru Odobescu – care a avut un rol intelectual esențial în împlinirea evenimentului, volumele de poezie ale lui Barbu Paris Mumuleanu, Vasile Alecsandri și Cezar Bolliac – toate acestea mărturii de necontestat ale faptului că o națiune nouă se naște mai întâi în limbaj, emoție și imaginar. Alături, în eveniment să găsesc și alte documente editoriale rare legate de opera lui Nicolae Bălcescu. Împreună, aceste titluri conturează visul unei Românii unite, construit prin idei, limbaj și memorie scrisă.

Biblia de la Blaj

Licitația de carte rară de la Artmark ce integrează și selecția dedicată Unirii Principatelor Române cuprinde titluri provenite din cinci colecții istorice. Colecția Magdalenei Popescu-Bedrosian – un nume renumit în critica și istorica literară, aduce laolaltă ediții deosebite, inclusiv princeps , multe cu semnături și dedicații olografe , între care biografia „Între viață și cărți” a lui Nicolae Steinhardt (1976), „Poeme de amor” (1983) și „Visul” (1989) de Mircea Cărtărescu, precum și „Viața ca o pradă” de Marin Preda (1977).

Colecțiile de carte provenite de la familia de artiști Murnu , de la Pericle Martinescu – important scriitor și memorialist al secolului XX, de la sculptorul Șerban Țuculescu (fratele pictorului Ion Țuculescu ) ori scriitorul Vania Gherghinescu reprezintă și ele o contribuție importantă la valoarea titlurilor selectate în această licitație.

Între toate acestea, și cărți religioase extrem de vechi, de mare raritate, precum Biblia de la Blaj (1795), care are un preț de pornire de 1.500 de euro. O amplă secțiune este centrată pe Mihai Eminescu, iar evenimentul cuprinde și numeroase ediții princeps deosebite, cele mai multe cu dedicații și semnături olografe excepționale , de la scriitori precum Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Paunescu ori Ion Iliescu .

Licitația dedicată bibliofililor este programată la 5 februarie, de la ora 12.00, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live. Pot participa la eveniment toți cei care au un cont de colecționar activ pe site-ul Artmark, cont ce poate fi obținut gratuit, aici. Iar expoziția dedicată evenimentului poate fi vizitată și ea la liber, ca toate celelalte expoziții de la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10.00-20.00.

Articol susţinut de A10 by Artmark