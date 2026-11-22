Lucy Guo, cofondatoare a Scale AI, un start-up specializat în etichetarea datelor pentru AI, spune că a renunțat la o investiție în Anthropic care i-ar fi putut aduce un profit de un miliard de dolari, relatează Business Insider.

Lucy Guo, în vârstă de 32 de ani, are o avere estimată de Forbes la 1,5 miliarde de dolari. Meta a cumpărat în 2025 o participație de 49% din Scale AI, plătind aproximativ 14,3 miliarde de dolari, la o evaluare totală a companiei de circa 29 de miliarde de dolari.

Guo a fost desemnată, în 2025, de Forbes drept cea mai tânără miliardară „self-made”.

Guo este investitoare prin intermediul firmei sale de capital de risc, Backend Capital. În ziua listării la bursă a Anthropic, un singur gând i-a venit prima dată în minte: fosta iubită.

„Dacă te simți vreodată prost, să știi că nu am investit în Anthropic la 183 de miliarde de dolari pentru că voiam să continui să susțin stilul de viață al ex-ului meu”, a scris sâmbătă Guo pe contul ei de X.

Guo i-a sfătuit pe oameni să „rămână singuri”, explicând că „a pierdut un miliard de dolari din cauza asta”.

Guo a precizat totuși că a obținut o sumă frumușică. Investitoarea de capital de risc a afirmat că investiția ei inițială i-a adus acțiuni Anthropic „în valoare de nouă cifre”.

Tânăra miliardară nu a precizat despre care dintre foștii ei iubiți este vorba în postarea de pe X. Se știe însă că Guo a avut o relație cu modelul britanic Wallis Day în perioada iulie 2025 – februarie 2026.

Runda de finanțare de serie F a Anthropic, care a evaluat compania la 183 de miliarde de dolari – sumă la care a făcut referire Guo –, a fost anunțată în septembrie 2025.

Anthropic a atins o valoare de 2 trilioane de dolari la debutul său bursier din 20 noiembrie 2026.