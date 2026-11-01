O cercetătoare de la Universitatea Cambridge a murit în accidentul feroviar din Spania, în timp ce călătorea pentru a ridica un premiu

Dr. Marta Shahbazi călătorea miercuri către o ceremonie de premiere, când trenul în care se afla s-a ciocnit cu un altul, în apropiere de Urda, la sud de Madrid. În accident au murit 69 de persoane.

Mamă a doi copii, Shahbazi era profesor asociat afiliat la Universitatea Cambridge și coordona o echipă de cercetători în cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară al Consiliului pentru Cercetare Medicală (MRC) din Cambridge, potrivit BBC.

Ea primise mai multe distincții pentru activitatea sa în domeniul embrionilor umani și al biologiei celulare.

Într-un comunicat, reprezentanții laboratorului au adus un omagiu „cercetătoarei talentate și pasionate”, descriind moartea acesteia drept „un șoc profund și o pierdere uriașă”.

Marta Shahbazi fusese desemnată câștigătoarea unui premiu acordat de Societatea Spaniolă de Biologie a Dezvoltării pentru contribuția sa la studiul primelor etape ale dezvoltării umane.

Ea urma să primească distincția în cadrul unei conferințe organizate în El Rompido, în regiunea Andaluzia.

„Mamă cercetătoare”

„În calitate de soție și mamă a doi copii mici, Marta a scris cu multă sensibilitate despre echilibrul dintre viața de familie și carieră, devenind un model admirat de «mamă cercetătoare», termen pe care îl folosea pentru a se descrie”, au transmis reprezentanții laboratorului.

„Marta a fost o cercetătoare inspiratoare, talentată și pasionată. Cercetările sale au contribuit la înțelegerea primelor etape ale dezvoltării embrionilor umani și a modului în care apar erorile care pot duce la pierderea sarcinilor”, se mai arată în comunicat.

Institutul a descris moartea sa drept „un șoc profund și o pierdere uriașă pentru Laboratorul de Biologie Moleculară”.

Activitatea sa științifică fusese recunoscută prin numeroase premii și distincții, au adăugat reprezentanții instituției.

Shahbazi figura pe site-ul Universității Cambridge ca cercetător principal la Institutul pentru Celule Stem (CSCI).

Directorul institutului, profesorul Bertie Gottgens, a declarat că întreaga comunitate academică este „șocată și profund îndurerată” de moartea sa.

„Marta își coordona principala echipă de cercetare la Laboratorul de Biologie Moleculară al MRC (LMB), în paralel cu activitatea sa de cercetător principal afiliat și profesor asistent afiliat la CSCI”, a spus acesta.

„În ambele institute, era foarte respectată pentru cercetările sale inovatoare privind dezvoltarea umană timpurie și apreciată pentru spiritul său colaborativ. Creativitatea, pasiunea și generozitatea sa ne vor lipsi enorm”, a adăugat profesorul.

Marta Shahbazi și-a susținut doctoratul la Centrul Național Spaniol de Cercetare a Cancerului, după care s-a alăturat Universității Cambridge ca cercetător postdoctoral. În 2020, a început să lucreze la Laboratorul de Biologie Moleculară.

Tragedia din Spania

Accidentul din Spania s-a produs după ce un tren de mare viteză operat de compania de stat Renfe a intrat în partea din spate a unui tren staționat, aparținând companiei Iryo.

Este unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria recentă a Europei și cel mai grav produs în Spania din 2013.

Autoritățile spaniole au decretat trei zile de doliu național.

Peste 540 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri.