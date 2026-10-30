Tragedia din Spania: Cel puțin 51 de cetățeni străini, din 23 de țări, implicați în accidentul de tren. Anunțul premierului Sánchez

Surse diplomatice de la Madrid confirmă implicarea a zeci de cetățeni străini în accidentul feroviar de miercuri, în timp ce serviciile de urgență continuă identificarea victimelor.

Accidentul grav în care au fost implicate două trenuri de mare viteză a avut loc miercuri dimineață pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia, în apropiere de Toledo.

Cel puțin 51 de cetățeni străini din 23 de țări diferite au fost implicați în accidentul feroviar, conform surselor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Spaniei. Dintre aceștia, se crede că doi au decedat, nouă au fost răniți, 18 sunt în mare parte nevătămați, iar starea a 22 de persoane rămâne neclară, potrivit The Guardian.

Printre pasagerii răniți se află și un român, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la București, care a precizat că acesta a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, dar nu este internat. În aceeași tragedie, autoritățile de la Praga au confirmat decesul unui cetățean ceh, iar cele din Portugalia au anunțat că un membru al echipajului care și-a pierdut viața era de naționalitate portugheză.

Până în prezent, autoritățile au confirmat că 69 de oameni au murit în accident, dar se așteaptă ca numărul victimelor să crească având în vedere că cel puțin 70 de persoane sunt date dispărute.

De asemenea, oficialii au oferit detalii și despre situația medicală: din cele 110 persoane spitalizate în urma incidentului, 71 au fost deja externate, în timp ce 39 rămân în continuare internate.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și președintele regiunii Castilla–La Mancha, Emiliano García-Page, au informat presa că numărul total al naționalităților reprezentate printre cei afectați ar putea ajunge până la 27. În acest sens, autoritățile spaniole colaborează strâns cu ambasadele și consulatele relevante.

Sánchez a recunoscut deschis că încrederea în trenul de mare viteză al țării, considerat odată o sursă de mândrie națională, este în prezent „zdruncinată”, dar s-a angajat ca executivul să restabilească această siguranță în viitor.

„Rolul guvernului nu este doar acela de a pune diagnosticul, ci și de a oferi soluții pentru ca o tragedie de această amploare să nu se mai repete niciodată. Și asta este ceea ce facem”, a declarat prim-ministrul spaniol.