O companie aeriană majoră ieftinește biletele pentru pasagerii ce vor să ia la bord doar bagaje foarte mici

Bagajele de mână mai mari decât geanta pentru laptop vor fi taxate suplimentar în cadrul planului „Economy Basic” al Lufthansa (imagine ilustrativă generată cu ajutorul AI)

Compania aeriană germană Lufthansa a prezentat planuri pentru un nou tarif „Economy Basic”, mai ieftin, dar care le va permite pasagerilor să ia la bord doar bagaje de dimensiuni foarte mici. Potrivit explicațiilor companiei, un obiect mai mare decât „o geantă de laptop sau un rucsac mic” va costa suplimentar, relatează Reuters.

„Cei care doresc să aducă mai mult bagaj pot adăuga în mod flexibil bagaj de mână sau bagaj de cală ca serviciu suplimentar în cadrul acestui tarif deosebit de accesibil sau pot alege o opțiune tarifară cu limite de bagaj extinse”, a transmis joi compania aeriană germană.

Noul tarif va fi oferit la un preț redus față de categoria deja existentă „Economy Light”, care va fi la rândul ei modificată pentru a include opțiunea de a modifica rezervările contra unei taxe.

Lufthansa a adăugat că această schimbare va permite „o selecție clară și transparentă, adaptată nevoilor individuale”.

În ceea ce privește noul tarif low-cost „Economy Basic”, el va putea fi ales în cadrul rezervărilor online începând din data de 28 aprilie pentru curse aeriene ce vor decola începând cu data de 19 mai. El va fi pus la dispoziție pentru zboruri pe distanțe scurte și medii începând, în cadrul mărcilor grupului Lufthansa.

Lufthansa a eliminat mii de curse aeriene

Noul anunț al companiei vine la doar o zi după ce aceasta a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri pe distanţe scurte din programul său din această vară, majoritatea prin închiderea flotei CityLine, care generează pierderi, şi din retragerea celor 27 de aeronave ale sale.

O creștere puternică a prețurilor la combustibilul pentru avioane, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu și închiderea Strâmtorii Ormuz, a forțat companiile aeriene din întreaga lume să ia măsuri, inclusiv majorarea tarifelor și reducerea estimărilor privind veniturile.

În SUA, American Airlines a majorat taxele pentru bagajele de cală cu 10 dolari pentru primul și al doilea bagaj și cu 150 de dolari pentru al treilea, în cazul zborurilor pe distanțe scurte. De asemenea, compania a redus anumite beneficii pentru pasagerii de la clasa economică.

Reuters notează că, deși mai mulți transportatori aerieni americani majori, au introdus tarife de bază care percep taxe suplimentare pentru bagajele de cabină ce depășesc un obiect personal, Lufthansa ar putea da tonul unei tendințe în rândul companiilor aeriene europene „full service”.



