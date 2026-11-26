O coaliție formată din 42 de procurori generali din Statele Unite încearcă să împiedice compania Character.ai, aflată în faliment, să-și vândă platforma și vasta cantitate de date ale utilizatorilor, inclusiv conversații extrem de sensibile purtate de milioane de persoane, relatează Gizmodo.

Compania de inteligență artificială înființată în urmă cu aproape cinci ani le permitea utilizatorilor să-și personalizeze propriii însoțitori virtuali („companions”) bazați pe AI, mulți dintre aceștia fiind creați după modelul unor celebrități reale sau al unor personaje fictive cunoscute.

Compania a intrat în atenția publicului în 2024, după ce a fost dată în judecată de o mamă din Florida care a susținut că platforma l-ar fi determinat pe fiul ei în vârstă de 14 ani să-și ia viața. Au urmat și alte procese, inclusiv unul intentat în ianuarie de procurorul general al statului Kentucky, care susține că inteligența artificială a platformei i-ar fi încurajat pe utilizatori să se automutileze, să se înfometeze sau să se sinucidă. Detaliile acestor acuzații au fost făcute publice luna trecută, într-un document judiciar publicat fără pasaje redactate sau cenzurate.

Organizația de supraveghere a tehnologiei Common Sense Media și Brainstorm Lab for Mental Health Innovation din cadrul Facultății de Medicină a Universității Stanford au publicat în aprilie 2025 un raport în care au prezentat riscurile de siguranță asociate aplicațiilor de însoțitori virtuali bazați pe inteligență artificială, inclusiv cei ai Character.ai, și au concluzionat că acestea ar trebui interzise minorilor.

Compania a solicitat intrarea în faliment în SUA luna trecută după ce s-a confruntat cu ceea ce a descris drept „obstacole juridice, de reglementare și operaționale semnificative”.

Procurorii americani acuză o decizie „scandaloasă” a companiei de AI

Rob Bonta, procurorul general al statului California, a calificat marți vânzarea propusă a datelor Character.ai drept „scandaloasă” și a afirmat că intrarea în faliment nu reprezintă o scuză pentru ca firmele să eludeze legislația existentă, la nivel statal și federal, privind protecția consumatorilor.

„Orice vânzare trebuie să excludă cel puțin conversațiile copiilor și alte date sensibile și să includă condiții care să protejeze utilizatorii”, a subliniat biroul lui Bonta într-un comunicat remis presei.

Pe site-ul său, Character.ai afirmă că nu „vinde informații personale în schimbul unei contraprestații bănești”, întrucât „nu este un broker de date”.

În obiecția depusă la tribunalul federal pentru falimente din districtul Delaware, coaliția celor 42 de procurori generali atrage atenția că principala companie interesată de achiziționarea datelor, Smirks & Pangs Acquisition LLC, a fost înființată pe 13 noiembrie – cu doar o zi înainte de a fi selectată de Character.ai ca ofertant.

Potrivit publicației Wall Street Journal, alegerea acestui ofertant a fost aprobată marți de un judecător specializat în proceduri de faliment, după ce Character.ai a dezvăluit că în spatele Smirks & Pangs se află o firmă de investiții cu sediul la New York. WSJ mai notează că o licitație pentru date este programată pentru marțea viitoare.

Logoul companiei Character.ai, FOTO: Costfoto / Sipa USA / Profimedia

Character.ai a avut peste 20 de milioane de utilizatori doar în SUA

„Datele aflate în joc sunt vaste și sensibile”, se arată în documentul depus de coaliția procurorilor generali din statele americane. Aceasta menționează că în primăvara anului trecut Character.ai avea peste 21,6 milioane de utilizatori în Statele Unite, dintre care peste 2,1 milioane erau minori înregistrați pe platformă.

Datele respective ar include și conversațiile utilizatorilor, inclusiv discuții „în cadrul cărora utilizatorii au dezvăluit informații confidențiale despre sănătatea lor mintală sau fizică, inclusiv în conversații asemănătoare ședințelor de terapie”, potrivit documentului depus în instanță.

Site-ul specializat în tehnologie Gizmodo amintește că reacțiile negative amintesc de controversa recentă legată de acordul companiei aeriene Spirit Airlines, aflată în faliment, de a vinde datele foștilor angajați către Google, inclusiv aproape 2 miliarde de emailuri, în scopul antrenării modelelor de inteligență artificială.

Tranzacția a fost contestată în instanță de Asociația Însoțitorilor de Zbor din SUA, înainte ca un judecător specializat în proceduri de faliment să o aprobe pe 17 noiembrie, după ce Google a acceptat să introducă măsuri suplimentare de protecție a confidențialității.

Un purtător de cuvânt al Google declarase în august că „orice date pe care le vom primi vor fi supuse unui proces riguros de eliminare a tuturor informațiilor care permit identificarea personală, realizat de o terță parte, înainte de a intra în posesia noastră”.

Ofertă surpriză pentru foștii angajați ai Character.ai

Disney – care, la un moment dat, trimisese companiei o înștiințare oficială prin care îi cerea să înceteze anumite activități, ca reacție la faptul că utilizatorii creau însoțitori AI modelați după personaje protejate prin drepturi de autor – a intervenit pentru a prelua o parte din activele și resursele companiei.

În plus, Disney l-a numit pe Karandeep Anand, fostul director general al Character.ai, în funcția de prim director de tehnologie din istoria gigantului american al divertismentului. Documentele depuse în instanță indică faptul că Disney a făcut o ofertă de angajare pentru aproape 70 dintre foștii angajați ai Character.ai.

Disney a oferit și 20 de milioane de dolari pentru o licență neexclusivă asupra proprietății intelectuale a Character.ai. Tranzacția nu a fost încă aprobată de instanță și a fost contestată și de procurorii generali din zeci de state americane, mulți dintre aceștia făcând parte din coaliția care se opune vânzării propuse a datelor utilizatorilor Character.ai.

Spre deosebire de vânzarea datelor, tranzacția cu Disney nu ar include, potrivit informațiilor disponibile, date cu caracter personal care permit identificarea utilizatorilor, precum conversațiile acestora.