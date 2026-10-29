O companie-simbol a lumii financiare a acceptat să plătească pentru a vedea mai repede postările lui Trump pe Truth Social

Truth Social, platforma de socializare fondată de președintele Donald Trump, a încheiat un acord cu furnizorul de știri și date financiare Bloomberg și cu două firme de pe Wall Street pentru a le oferi acces mai rapid la postările președintelui, serviciu vândut la un preț de până la 100.000 de dolari pe lună, potrivit unor surse Reuters care cunosc direct situația.

Firmele respective sunt Susquehanna International Group și Jump Trading, ambele specializate în tranzacționarea de înaltă frecvență pe piețele financiare, cu accent pe strategii algoritmice și automatizate.

Serviciul oferă abonaților un avantaj în ceea ce privește momentul publicării postărilor lui Trump pe Truth Social, ceea ce are potențialul de a genera fluctuații pe piețele financiare și de a le oferi traderilor de pe Wall Street un avantaj de care investitorii obișnuiți nu beneficiază.

Este pentru prima oară când apare în spațiul public informația privind achiziționarea de către aceste companii a serviciului Truth API. Un API este o interfață de programare utilizată ca o punte digitală care permite conectarea unui sistem la altul.

„Plata pentru acces” e cel puțin dubioasă, legal vorbind

Trump Media and Technology Group și-a anunțat în iulie produsul cu accesul cel mai rapid și l-a promovat către firmele de tranzacționare și alte instituții financiare.

Aceste tranzacții marchează probabil prima dată când o afacere legată de un președinte în exercițiu vinde acces la declarațiile sale, ceea ce unii critici au calificat drept lipsit de etică.

În condițiile în care planul „plată pentru acces” al Truth Social a intrat pe un teritoriu juridic neexplorat, Intercept Media și Fundația pentru Libertatea Presei l-au dat în judecată pe Trump în august, încercând să împiedice Casa Albă să publice anunțuri oficiale ale guvernului exclusiv pe Truth Social atâta timp cât există fluxul cu acces plătit.

Procesul, care este încă în desfășurare, susține că impunerea unei bariere financiare în calea informațiilor guvernamentale este potențial neconstituțională și favorizează firmele bogate de pe Wall Street.

Bloomberg, Jump Trading și Susquehanna au refuzat să comenteze informația

Trump Media a afirmat, într-un comunicat: „Truth Social oferă un produs API conform standardelor industriei, pentru care există o cerere semnificativă în toate sectoarele. Luăm în serios confidențialitatea clienților. Acest articol se bazează pe informații înșelătoare răspândite de surse anonime, menite să prejudicieze compania noastră, clienții și acționarii.”

Truth Social a tot mers pe minus

Fondul familial al președintelui deține 41% din Trump Media, iar Trump este singurul beneficiar al acestui fond.

Acțiunile companiei au scăzut cu peste 50% de la începutul acestui an. Valoarea de piață a Trump Media a fost volatilă de la momentul listării la bursă.

La debutul său din martie 2024, valoarea companiei se ridica la aproximativ 8 miliarde de dolari, dar în prezent este de aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Compania a înregistrat pierderi de aproximativ 1,76 miliarde de dolari din 2024.

Documentele depuse de Trump Media la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) îl menționează pe Trump Jr. ca administrator al fondului familial, cu putere exclusivă de vot și de investiții.