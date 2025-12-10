O conductă vitală pentru alimentarea cu gaze a Ucrainei, vizată de atacurile rusești din regiunea Odesa

Dronele ruseşti au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, o zonă în care se află mai multe conducte, inclusiv cea care transportă gaz natural lichefiat din Grecia către Ucraina, a anunţat miercuri un oficial ucrainean de rang înalt, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Mikola Kolisnik, ministru adjunct al energiei, nu a precizat ce anume a fost lovit. Datele furnizate de operatorul ucrainean de tranzit al gazelor naturale arată că volumele planificate pe ruta cunoscută sub numele de Transbalkan au rămas în mare parte neschimbate.

„Numai în ultimele 24 de ore, am văzut inamicul efectuând atacuri ţintite, în special în regiunea Odesa, inclusiv asupra sistemului de transport al gazelor şi a instalaţiilor sistemului de transport al gazelor”, a declarat Kolisnik la televiziunea ucraineană.

În ultimele luni, Rusia a crescut brusc atât numărul, cât şi intensitatea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene de gaz şi energie, vizând atât instalaţiile de producţie a gazelor, cât şi sistemele de transport. Kolisnik a mai spus că atacurile ruseşti asupra reţelelor de alimentare cu energie electrică au îngreunat furnizarea de energie electrică, la o zi după ce guvernul ucrainean a anunţat noi restricţii pentru consumul de energie electrică.

„Situaţia sistemului energetic este complicată ca urmare a bombardamentelor continue, atât a bombardamentelor masive asupra sistemului de transport energetic integrat, cât şi a bombardamentelor localizate”, a declarat Kolisnik.

Ucrainenii din multe regiuni au suferit întreruperi repetate de curent şi întreruperi de urgenţă ale alimentării cu energie electrică timp de săptămâni întregi în această iarnă. Marţi, aproximativ jumătate din locuitorii capitalei Kiev au rămas fără curent electric. „În timp ce încercăm să ne recuperăm după un atac, inamicul lansează altul”, a adăugat Kolisnik.

Prim-ministrul Iulia Sviridenko a declarat marţi că guvernul va introduce mai multe restricţii pentru consumul de energie electrică şi va permite importuri suplimentare de energie, în timp ce se luptă să repare infrastructura distrusă în urma atacurilor ruseşti.

Sectorul energetic al Ucrainei se bazează pe centrale nucleare, dar utilizează şi gaz pentru a produce energie electrică şi căldură.

Miercuri, 2,16 milioane de metri cubi de gaz au fost declaraţi pentru transport pe ruta Transbalkan utilizată pentru livrările de GNL, comparativ cu 2,18 milioane marţi. Una dintre companiile care transportă gaz pe această rută a declarat, de asemenea, pentru Reuters că debitele de pompare vor rămâne neschimbate.

Atacurile Rusiei asupra producţiei de gaz au privat Ucraina de mai mult de jumătate din volumul său de producţie şi au forţat-o să caute importuri suplimentare de peste 4 miliarde de metri cubi pentru actualul sezon de iarnă, a declarat şeful Băncii Naţionale a Ucrainei. Bombardamentele masive asupra sistemului energetic din sudul Ucrainei afectează şi Republica Moldova vecină, care a fost nevoită în ultimele zile să ceară ajutor extern pentru aprovizionarea cu energie electrică.