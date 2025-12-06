Atac masiv al rușilor cu rachete și drone asupra Ucrainei. Bombardamente în regiunea Kiev / Polonia a ridicat avioane de luptă

Urmările atacului rusesc asupra regiunii Kiev din noaptea de 6 decembrie. Sursa foto: The Ukraine's State Emergency Service via Kyiv Independent

Forțele ruse au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac cu rachete și drone la scară largă asupra mai multor orașe ucrainene, au anunțat oficialii ucraineni. Atacul a alertat Polonia vecină, Forțele Aeriene poloneze anunțând că au ridicat avioane de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian polonez, transmite Kyiv Independent.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că rușii au lansat o serie de rachete și zeci de drone către orașele de la periferia capitalei Ucrainei.

Alertele de raid aerian au fost activate în întreaga țară în timpul atacurilor, în timp ce avioane rusești MiG-34K, capabile să lanseze rachete Kinzhal, au survolat teritoriul ucrainean.

Forțele Aeriene au raportat ultima rundă de lansări de rachete chiar înainte de ora 7:00, ora locală. Au fost raportate explozii în Poltava, Lutsk, Odesa, Zaporojie și Bila Tserkva în timpul atacurilor.

Trei răniți la Kiev

În regiunea Kiev, guvernatorul Mykola Kalashnyk a raportat că un bărbat de 42 de ani a suferit răni provocate de resturi de drone în orașul Fastiv, situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de centrul Kievului.

Kalashnyk a menționat, de asemenea, că două femei, una de 46 de ani și una de 40 de ani, au fost rănite în districtul Vyshhorodskyi, la nord de Kiev.

Atacuri au fost și în regiunea Dnipropetrovsk, unde guvernatorul regional, Vladislav Haivanenko, a raportat că în timpul loviturilor au izbucnit incendii în mai multe orașe.

Polonia a ridicat în aer avioane de vânătoare

Forțele Aeriene poloneze au anunțat pe rețeaua X că au trimis avioane de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian polonez, pe fondul relatărilor despre atacul asupra vestului Ucrainei.

„Din cauza activității forțelor aeriene rusești care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean, aviația militară a început să opereze în spațiul aerian polonez. În conformitate cu procedurile aplicabile, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a activat forțele și resursele necesare aflate la dispoziția sa. Avioanele de vânătoare au fost mobilizate, iar sistemele terestre de apărare aeriană și recunoaștere radar au ajuns în stare de pregătire”, au transmis Forțele Aeriene ale Poloniei.

Forțele ruse au atacat în mod regulat Kievul și regiunile înconjurătoare în ultimele luni, pe fondul eforturilor SUA de a negocia sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina.

În ultimul atac în masă cu rachete și drone asupra Kievului, din 14 noiembrie, șapte persoane au fost ucise și alte 29 au fost rănite.